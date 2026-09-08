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Πρόβλημα στον εναέριο χώρο της Βρετανίας.

Χαοτικές είναι οι εικόνες στα αεροδρόμια της Βρετανίας λόγω τεχνικών προβλημάτων στα συστήματα ελέγχου του εναέριου χώρου.

Μάλιστα η υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας Heidi Alexander, δημοσίευσε μια δήλωσή της σημειώνοντας ότι «ένα τεχνικό πρόβλημα επηρεάζει τις πτήσεις».

«Ξέρω ότι αυτό θα είναι απογοητευτικό για τους επιβάτες και λυπάμαι», προσθέτει η Heidi Alexander, αλλά λέει ότι το πρόβλημα έχει εντοπιστεί και θα διορθωθεί.

{https://x.com/Heidi_Labour/status/2097340891207733358}

Το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ σε ανακοίνωσή του προς τους επιβάτες ανέφερε συγκεκριμένες συμβουλές.

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«Στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, συνιστάται να ελέγχουν την τελευταία κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία τους», σημειώνει η ανακοίνωση.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και θα κοινοποιούμε περαιτέρω ενημερώσεις μόλις γίνουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες».

Το αεροδρόμιο East Midlands κοινοποίησε μια σχεδόν πανομοιότυπη ενημέρωση, ζητώντας από τους επιβάτες να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες τους.

Δεκάδες ακυρώσεις

Πριν ανακοινωθούν οι ακυρώσεις πτήσεων από την Ryanair, είχαν ήδη υπάρξει σχεδόν 300 ακυρώσεις πτήσεων σήμερα το απόγευμα, αναφέρει το Flightradar24.

{https://x.com/flightradar24/status/2097345994509754486}