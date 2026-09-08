«Οι ενέργειες της κυβέρνησης του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη υπονομεύουν τη δυνατότητα της λύσης των δύο κρατών» ανέφερε το κοινό ανακοινωθέν των 12 κρατών.

Η Γαλλία και ο Καναδάς, είναι οι τελευταίες χώρες που συνέπραξαν με τη Βρετανία και επέβαλαν νέες εμπορικές κυρώσεις σε παράνομους ισραηλινούς οικισμούς την Τρίτη σε ένα μεγάλο διπλωματικό «πραξικόπημα» για τη Βρετανία που επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις της με το Ισραήλ.

Στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ επιβεβαίωσε ότι η Βρετανία, η Γαλλία και ο Καναδάς θα επιβάλουν απαγόρευση στο εμπόριο αγαθών και ορισμένων υπηρεσιών από ισραηλινούς οικισμούς. Τον περασμένο μήνα καταδίκασε τα σχέδια του Ισραήλ για 1.200 νέες κατοικίες στην περιοχή Ε1 ανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Η Βρετανία «θα αναλάβει δράση κατά συγκεκριμένων εταιρειών και ατόμων που παρέχουν υπηρεσίες όπως κατασκευές, υποδομές, οικονομία ή real estate για επέκταση των οικισμών» είπε ο Μίλιμπαντ στους βουλευτές. Πρόσθεσε πως «Σε εκείνους που παρέχουν οικονομική διευκόλυνση ή διευκολύνουν τους παράνομους οικισμούς, έχω να πω μόνο αυτό, θα βρεθείτε αντιμέτωποι με το σύνολο των κυρώσεων που θα επιβάλλει η Βρετανία».

Η Βρετανία, όπως είπε θα ενεργήσει σε συνεννόηση με άλλους σε έναν ευρύ διεθνή συνασπισμό, επιβεβαιώνοντας ότι η Γαλλία και ο Καναδάς θα απαγορεύσουν επίσης την εισαγωγή αγαθών από παράνομους οικισμούς.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι «κλείνει τα μάτια σε εθνοκάθαρση... Η βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι μια εθνοκάθαρση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη, η οποία διαπράττεται από τρομοκράτες εποίκους. Και πολύ συχνά, η ισραηλινή κυβέρνηση κλείνει τα μάτια σε αυτή την κατάσταση. Ακόμα χειρότερα, ορισμένα από τα μέλη της έχουν κάνει δηλώσεις και έχουν λάβει μέτρα που αποσκοπούν στην υποστήριξη του αναγκαστικού εκτοπισμού Παλαιστινίων», δήλωσε ο Μίλιμπαντ μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων.

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«Ως εκ τούτου, μπορώ να ανακοινώσω σήμερα ότι θα επιβάλουμε απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από παράνομους οικισμούς στα κατεχόμενα εδάφη», είπε, σε μια συντονισμένη κίνηση με άλλες χώρες.

Οι χώρες που επιβάλλουν κυρώσεις

Την Τρίτη, οι υπουργοί 12 χωρών είπαν ότι σκέφτονται να υποστηρίξουν ή να επιβάλλουν και αυτές κυρώσεις στα εμπορικά αγαθά από τους οικισμούς του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη σημειώνοντας ότι είναι παράνομα υπό το διεθνές δίκαιο.

«Οι ενέργειες της κυβέρνησης του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη υπονομεύουν τη δυνατότητα της λύσης των δύο κρατών» ανέφερε η δήλωση. «Σήμερα ο Καναδάς, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία και η Βρετανία επιβεβαίωσαν πως την πρόθεσή τους να εισάγουν εθνικές ή να στηρίξουν ευρωπαϊκές κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με ισραηλινούς οικισμούς που είναι παράνομοι υπό το διεθνές δίκαιο, ή ότι σκέφτονται ενεργά αυτά τα μέτρα ή και άλλες κυρώσεις, σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες» ανέφερε η δήλωση.

Την είδηση της συμμετοχής της Γαλλίας επιβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ζαν- Νοέλ Μπαρό με ανάρτησή του στο Χ. «Η Γαλλία θα τερματίσει το εμπόριο με τους ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, μαζί με 11 άλλες χώρες που έχουν αναλάβει παρόμοιες δεσμεύσεις.

{https://x.com/jnbarrot/status/2097301681847341153}

Η Γαλλία δεν μπορεί, μέσω του εμπορίου, να στηρίζει μία κατάσταση που απειλεί την ασφάλεια τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και τους Παλαιστινίους» πρόσθεσε. Η κίνηση αυτή ακολουθεί μία τεράστια διπλωματική προσπάθεια της βρετανικής κυβέρνησης όλο το καλοκαίρι, η οποία κορυφώθηκε με την επίσκεψη στην Ντάουνινγκ Στριτ του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν την περασμένη εβδομάδα.

Η σχέση της Γαλλίας με το Ισραήλ ιστορικά ήταν από τις πιο στενές καθώς η χώρα φιλοξενεί τις τους περισσότερους Εβραίους από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Ωστόσο η σχέση αυτή έχει μεταλλαχθεί με τον πόλεμο στη Γάζα.

Η απόφαση αυτή σύμφωνα με τον Μπαρό, έχει βρει αντίδραση από τις Βρυξέλλες. Αν και αρκετές χώρες της Ευρώπης έχουν δεσμευθεί να απαγορεύσουν τις εμπορικές συναλλαγές με τους ισραηλινούς οικισμούς, η διαδικασία αυτή είναι νόμιμη υπό τους νόμους της ΕΕ, επειδή το εμπόριο αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη μπορούν να το πράξουν είτε για λόγους εθνικής ασφάλειας είτε για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, αλλά οποιαδήποτε μέτρα σε εθνικό επίπεδο αξιολογούνται ως προς τη συμβατότητά τους με το δίκαιο της ΕΕ.

Αμερικανικές απειλές

Ώρες πριν από την ανακοίνωση, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι υπονόησε ότι οι ΗΠΑ ενδεχομένως να κινηθούν με αντίποινα κατά της Βρετανίας.

Ο Χάκαμπι, ο οποίος το Σαββατοκύριακο καταδίκασε το «μίσος» της κυβέρνησης κατά των Εβραίων, παρά το γεγονός ότι ο Μίλιμπαντ είναι Εβραίος, δήλωσε στο BBC ότι η απόφαση θα αποτελούσε «διάκριση εις βάρος του εβραϊκού λαού». Υπονόησε επίσης ότι μεμονωμένες πολιτείες των ΗΠΑ - ειδικά η Φλόριντα - ενδέχεται να λάβουν εμπορικά μέτρα κατά της Βρετανίας.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ μιλώντας σε εκδήλωση της Τρίτη στην Ιερουσαλήμ έγειρε φόβους πως και άλλες χώρες ενδεχομένως θα ακολουθήσουν την κίνηση της Βρετανίας, και προειδοποίησε πως οι κυρώσεις κατά ισραηλινών οικισμών θα μπορούσαν να αποδειχθούν ως ένας «σοβαρός λάθος υπολογισμός, μια απόφαση που θα επηρεάσει στη λάθος πλευρά της ιστορίας».

Με πληροφορίες του Politico



