Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο πρόεδρος των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ, φέρεται να τηλεφώνησε στον Νετανιάχου για να του απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση για επικείμενη επίθεση της Χαμάς. Ο Νετανιάχου δεν έκανε τίποτα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Haaretz.

Περίπου 10 ημέρες πριν από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φαίνεται να είχε λάβει προσωπική προειδοποίηση από τον ηγέτη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι η Χαμάς σχεδίαζε μεγάλη επιθετική ενέργεια εναντίον του Ισραήλ, αποκαλύπτει η Haaretz. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν ενημέρωσε τους επικεφαλής των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας ούτε προέβη σε κάποια ενέργεια βάσει αυτής της πληροφορίας.

Το δημοσίευμα επικαλείται νέο βιβλίο με τίτλο «Kidnapped: 843 Days of Abandonment» («Απαχθέντες: 843 ημέρες εγκατάλειψης»), των δημοσιογράφων Σλόμι Έλνταρ και Ρουθ Γιουβάλ, το οποίο περιλαμβάνει συνεντεύξεις με δεκάδες πηγές, μεταξύ των οποίων ανώτατοι αξιωματούχοι στο Ισραήλ και σε άλλες χώρες. Σύμφωνα με το βιβλίο, τρεις ανώτεροι ξένοι αξιωματούχοι ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο της 45λεπτης τηλεφωνικής συνομιλίας στα τέλη Σεπτεμβρίου. Το δημοσίευμα επικαλείται σύμβουλο του Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, ο οποίος γνωρίζει το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, γνωστός ως MBZ, προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, σχεδίαζε μεγάλη ενέργεια εναντίον του Ισραήλ, η οποία θα οδηγούσε σε αιματοχυσία, θα αποσταθεροποιούσε την περιοχή και ενδεχομένως θα έβλαπτε τις Συμφωνίες του Αβραάμ.

H αντίδραση Νετανιάχου

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο MBZ εξεπλάγη από την αντίδραση του Νετανιάχου, την οποία χαρακτήρισε καθησυχαστική. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να του είπε ότι η Ιερουσαλήμ είχε υπό έλεγχο την κατάσταση στη Γάζα, πως οποιαδήποτε ενέργεια της Χαμάς πιθανότατα θα εκδηλωνόταν στη Δυτική Όχθη. Φέρεται μάλιστα να διαβεβαίωσε τον ηγέτη των ΗΑΕ ότι το Ισραήλ ήταν προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο.

Η ενημέρωση του MBZ σχετικά με την απειλή της Χαμάς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προερχόταν τελικά από τον ίδιο τον Σινουάρ, ο οποίος είχε μεταφέρει τις προθέσεις του σε ανώτερο συνομιλητή της Φατάχ.

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Στα μέσα του 2023, ο Σινουάρ ήταν απογοητευμένος από την έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την απελευθέρωση κρατουμένων. Εκείνη την περίοδο η Χαμάς κρατούσε αρκετούς Ισραηλινούς που είχαν εισέλθει μόνοι τους στη Γάζα, καθώς και τις σορούς δύο Ισραηλινών στρατιωτών. Παράλληλα, είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα ανώτερο συνομιλητή της Φατάχ να ενημερώσει τους Ισραηλινούς για τις συνέπειες, εάν δεν προχωρούσαν σε συμφωνία.

«Πείτε στους Ισραηλινούς ότι αν δεν προχωρήσουν, ετοιμάζω μια τεράστια έκπληξη γι’ αυτούς», φέρεται να είπε ο Σινουάρ σε μία από τις συνομιλίες. «Πείτε τους να περιμένουν σεισμό».

Σε άλλη συνομιλία, είπε ότι προετοίμαζε «μεγάλη επιχείρηση». Ο αξιωματούχος της Φατάχ, ο οποίος είχε στενούς δεσμούς με σύμβουλο του MBZ, ενημέρωσε τον φίλο του.

«Ήταν αναστατωμένος», δήλωσε ο σύμβουλος του MBZ στη Haaretz. «Ήταν ξεκάθαρο γι’ αυτόν ότι η επιχείρηση για την οποία μιλούσε ο Σινουάρ μπορούσε να επηρεάσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, αλλά φοβόταν να μεταφέρει την πληροφορία απευθείας στην υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ (Σιν Μπετ). Από την άλλη, φοβόταν ακόμη περισσότερο ότι, αν δεν ενημέρωνε τη Σιν Μπετ, οι Ισραηλινοί μπορεί να τον κατηγορούσαν ότι συνεργαζόταν με τον Σινουάρ. Φοβόταν πραγματικά για τη ζωή του. Ως εκ τούτου, αποφάσισε να μεταφέρει το μήνυμα στον Μπιν Ζαγιέντ».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο σύμβουλος και ο MBZ εξέλαβαν την προειδοποίηση ως ένδειξη ότι η Χαμάς εξέταζε το ενδεχόμενο να ξεκινήσει πόλεμο. Αναφέρει επίσης ότι ο αξιωματούχος της Φατάχ και ο σύμβουλος τελικά μετέφεραν την προειδοποίηση απευθείας στη Σιν Μπετ στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας συζήτησαν και αξιολόγησαν την προειδοποίηση τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν την εξέλαβαν ως απειλή για επίθεση από τη Γάζα και δεν ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις.

Ο Νετανιάχου φέρεται να υποβάθμισε την απειλή

Ο ίδιος ο MBZ ανησύχησε τόσο πολύ από την έλλειψη αντίδρασης, ώστε στη συνέχεια πραγματοποίησε είχε απευθείας συνομιλία με τον Νετανιάχου, ο οποίος φέρεται να υποβάθμισε την απειλή.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι την 1η Οκτωβρίου, ο επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ, πρότεινε εκ νέου τη λήψη προληπτικών μέτρων κατά της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης της εξόντωσης ανώτατων στελεχών της. Ωστόσο, ο Νετανιάχου δεν έλαβε κάποια απόφαση, λέγοντας μόνο ότι η υπηρεσία πρέπει να παρουσιάσει τις προτάσεις της και ο ίδιος θα τις εξέταζε. Δεν έκανε καμία αναφορά στη συνομιλία του με τον MBZ.

«Αν γνωρίζαμε για τις προειδοποιήσεις, υπάρχει πιθανότητα να είχαμε δώσει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στο αρχικό μήνυμα που έφτασε σε εμάς από τον Σινουάρ», δήλωσε στην εφημερίδα ανώτερος αξιωματούχος της Σιν Μπετ.

«Ίσως αυτό να είχε επίσης ξεκαθαρίσει τι κρυβόταν πίσω από την ξαφνική αποχώρησή του από τις συνομιλίες για αποκλιμάκωση στις αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι πιθανό να είχαμε συνδέσει τα δύο γεγονότα και να είχαμε καταλήξει σε ένα εντελώς διαφορετικό συμπέρασμα από εκείνο στο οποίο τελικά καταλήξαμε — ένα συμπέρασμα που ενδεχομένως να είχε αλλάξει ολόκληρη την εικόνα των πληροφοριών που είχαμε.»

Σε απάντησή του προς την εφημερίδα, το Γραφείο του Πρωθυπουργού χαρακτήρισε το δημοσίευμα «ένα απόλυτο ψέμα! Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν μίλησε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά την επίμαχη περίοδο και δεν έλαβε καμία προειδοποίηση από αυτόν».

Με πληροφορίες από Haaertz μέσω Times of Israel