«Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει εχθρικές κινήσεις να εμποδίσουν την πορεία της» είπε ο Ερντογάν. Αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες κατά 229%.

Τον μανδύα του ειρηνοποιού «φόρεσε» για ακόμη φορά ο Ερντογάν, στέλνοντας παράλληλα μηνύματα σε Ελλάδα και Ισραήλ.

Μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο, και με διπλωματική... γλώσσα έκανε αναφορά στον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή, «ο οποίος διπλασίασε τα σύνορα της αυτοκρατορίας», ενώ σημείωσε: «Η Τουρκία έχει δείξει σε όλο τον κόσμο ότι δεν θα αποκηρύξει το μέλλον της και δεν θα επιτρέψει η τιμή της να ποδοπατηθεί Έχουμε ιστορικούς δεσμούς με μια πολύ πλατιά γεωγραφική περιοχή».

Και πέρασε στις απειλές: «Η ήρεμη συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας» και συνέχισε: «Δεν θα μείνουμε άπρακτοι παρακολουθώντας εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας. Όσοι είναι φίλοι της Τουρκίας θα κερδίσουν και όσοι είναι εχθροί θα χάσουν. Η Τουρκία δεν είναι εναντίον καμίας χώρας, κοινωνίας, πίστης ή πολιτισμού. Αλλά η Τουρκία είναι ενάντια σε κάθε παρανομία, κάθε αδικία, κάθε πράξη τυραννίας και κάθε μορφής ληστείας, ανεξάρτητα από την προέλευσή της, και θα συνεχίσει να είναι έτσι».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl98d12jy9kh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Νέες βολές στο Ισραήλ

Σημειώνεται ότι όπως μεταδίδει το anadolu, ο πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε ευθέως στο Ισραήλ, επισημαίνοντας: «Τον λογαριασμό για τον πόλεμο που ξεκίνησε με τα σχέδια και τις προκλήσεις του Ισραήλ πληρώνει όχι μόνο ο ιρανικός λαός, όχι μόνο οι αδελφές χώρες του Κόλπου, αλλά όλοι, είτε εμπλέκονται είτε όχι».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι υπονομεύει τη συμφωνία-πλαίσιο του Ιουνίου για τον τερματισμό του πολέμου. «Για άλλη μια φορά, τα ψέματα και το σαμποτάζ του Ισραήλ είναι αυτά που κατέστησαν αναποτελεσματική τη συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, η οποία έφερε ανακούφιση σε ολόκληρη την περιοχή μας», δήλωσε ο Ερντογάν. «Η καταιγίδα των κρίσεων στην περιοχή μας δεν θα υποχωρήσει μέχρι να αλλάξει αυτή η ριζοσπαστική νοοτροπία, η οποία βλέπει ακόμη και την παραμικρή πιθανότητα ειρήνης ως απειλή».

Αύξηση 229% στις αμυντικές δαπάνες

Την ίδια στιγμή και σύμφωνα με την ανταπόκριση του Μανώλη Κοστίδη για τον ΣΚΑΪ, ο Ερντογάν θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες κατά 229%. Ειδικότερα, τα χρήματα αναμένεται να διοχετευθούν σε κομβικά εξοπλιστικά προγράμματα, όπως η μαζική παραγωγή του μαχητικού αεροσκάφους TF-KAAN, οι πρώτες παραλαβές του μη επανδρωμένου KIZILELMA, καθώς και η ενίσχυση των χερσαίων δυνάμεων με περισσότερα από 10 άρματα μάχης ALTAY.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl99l3ljlw61?integrationId=40599y14juihe6ly}

Εμπλοκή με ελληνικά F16 ανατολικά της Ρόδου

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl99khxotmvd?integrationId=40599y14juihe6ly}