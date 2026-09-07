«Οι κόρες της Αρετής» η νέα σειρά του Alpha.

Ο Ιάσονας Χρόνης πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής» και υποδύεται τον Αλέξη τον μικρότερο γιο της οικογένειας Κεχαγιά.

Είναι γοητευτικός, παρορμητικός και δείχνει να ζει χωρίς όρια. Πίσω όμως από την αυτοπεποίθηση και την ανεμελιά του, κρύβεται ένας βαθιά ευάλωτος άνθρωπος, που αναζητά διαρκώς αγάπη, αποδοχή και μια θέση όπου θα νιώθει πραγματικά ότι ανήκει.

Ο Ιάσονας Χρόνης μάς συστήνει τον Αλέξη, μέσα από ένα σύντομο βίντεο:

«Είμαι ο Ιάσονας Χρόνης και υποδύομαι το νεότερο γιο της οικογένειας Κεχαγιά, τον Αλέξη. Ο Αλέξης είναι ένας αρκετά κακομαθημένος τύπος και αρκετά ίσως λάθος τύπος, υπό πολλές έννοιες, αλλά είναι άκακος και στην πραγματικότητα είναι απλά πολύ ανώριμος. Έχει μάθει τα πάντα να μπορεί να τα κατακτήσει, συνήθως με τα λεφτά του πατέρα του και συνειδητοποιεί πάρα πολύ γρήγορα ότι δυστυχώς, για εκείνον, κάποια πράγματα δεν αγοράζονται. Όπως ο έρωτας…».

{https://www.instagram.com/p/DcyJu0qCUw4/}

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