Φωνάζοντας συνθήματα τα ρομπότ διαδήλωσαν μπροστά από το υπουργείο Ψηφιακών Υποθέσεων στη Βαρσοβία και συναντήθηκαν με τον αρμόδιο υπουργό.

Με σημαίες στα χέρια και φωνάζοντας συνθήματα περίπου 30 ρομπότ στην Πολωνία διαδήλωσαν τη Δευτέρα κατά του ΑΙ.

Στην ασυνήθιστη αυτή διαμαρτυρία τους τα ρομπότ ζητούσαν περισσότερο έλεγχο για την Τεχνητή Νοημοσύνη και προστασία για τους εργαζόμενους που απειλούνται από τον αυτοματισμό.

Φωνάζοντας συνθήματα τα ρομπότ έκαναν κύκλους μπροστά από το υπουργείο ψηφιακών υποθέσεων στη Βαρσοβία. Τη διαμαρτυρία διοργάνωσε η πρωτοβουλία Δημοκρατισμός, που στόχο έχει α δώσει το έναυσμα για «το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ρομποτοποίηση επηρεάζουν την αγορά εργασίας». «Τα ρομπότ που παρουσιάζονται εδώ έχουν ως στόχο να δείξουν ότι αυτή η τεχνολογία είναι ήδη πραγματικότητα», δήλωσε στο AFP η Agibot A3, ένα από τα ανθρωποειδή ρομπότ.

Στην διαδήλωση ακούστηκαν συνθήματα όπως «Υπερασπιστείτε τους χώρους εργασίας», «Ώρα για κανόνες» και «Μην περιμένετε, κάντε ρυθμίσεις».

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«Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της πιθανής αντικατάστασης των ανθρώπων τόσο από ανθρωποειδή ρομπότ όσο και από ΑΙ στην εργασία», δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο διοργανωτής Grzegorz Kulis. Όπως είπε αν δεν αντιδράσουμε τώρα μπορεί σύντομα να έχουμε πρόβλημα» και τόνισε την ανάγκη για «κανόνες και κανονισμούς που θα χρησιμεύουν ως ασπίδα προστασίας των εργαζομένων».

Εκτός από το να προσελκύσουν την προσοχή, των περαστικών, ο Kulis είπε ότι η χρήση ρομπότείχε στόχο να δείξει τις ήδη υπάρχουν δυνατότητές τους και να υπογραμμίσει την επείγουσα συνθήκη.

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«Τα ρομπότ αυτά μπορούν ήδη να κινηθούν ελεύθερα, ήδη διαμαρτύρονται» είπε.

Οι διαδηλωτές – ρομπότ συναντήθηκαν με τον υπουργό Ψηφιακών υποθέσεων της Πολωνίας, Krzysztof Gawkowski, ο οποίος μίλησε με τον Kulis.

«Τα ανεξέλεγκτα μοντέλα ΑΙ, που εφαρμόζονται σε ανθρωποειδή και τα οποία θα συνεχίσουν να εξελίσσονται καθώς προχωρά η ρομποτική, αποτελούν σημαντικό πρόβλημα», είπε.

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Ο Kulis, ο οποίος είναι τώρα CIO μιας εταιρείας ρομποτικής και Διευθύνων Σύμβουλος ενός γραφείου εύρεσης εργασίας, έχει υπηρετήσει δύο θητείες στο Συμβούλιο Αγοράς Εργασίας του υπουργείου Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής.

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«Αισθανόμαστε την ευθύνη να αρχίσουμε να ενημερώνουμε την κοινωνία για τις ραγδαίες και δυναμικές τεχνολογικές αλλαγές που μας τρομάζουν προσωπικά», δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο.

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Τον Ιούλιο, ο συντηρητικός-εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι υπέγραψε νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο για την εφαρμογή του νόμου της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη.

Δημιούργησε μια εθνική αρχή ικανή να επιβάλλει τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ, οι οποίοι είχαν ήδη τεθεί επίσημα σε ισχύ.

Με πληροφορίες του AFP