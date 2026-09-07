Μία επίσκεψη σε μία από τις πιο γοητευτικές παραλίες της Αττικής.

Ο Σεπτέμβριος, ίσως, και να αποτελεί τον ιδανικό μήνα για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα, με τις παραλίες τις Αττικής να μετατρέπονται σε πόλο έλξης για όσους θα ήθελαν να «εκμεταλλευτούν» την καλοκαιρία λίγο πριν από το φθινόπωρο.

Η κίνηση του καλοκαιριού υποχωρεί, οι αυξημένες θερμοκρασίες μειώνονται, αλλά ο καιρός παραμένει αίθριος και ζεστός και οι θάλασσες γίνονται πιο ήρεμες, διατηρώντας δροσερά τα νερά τους.

Στην Αττική, φιλοξενούνται αρκετές παραλίες που μπορείτε να επισκεφθείτε είτε για μία απλή βόλτα, είτε για μερικές βουτιές ακόμη πριν από το φθινόπωρο.

Αν και οι επιλογές είναι αρκετές, μία από τις παραλίες κοντά στο Σούνιο είναι αυτή που ξεχωρίζει και προσφέρεται για μονοήμερες αποδράσεις από την καθημερινότητα.

Ο λόγος για την παραλία ΚΑΠΕ στα Λεγραινά, μία παραλία που θυμίζει περισσότερο νησί, παρά μία ακτή κοντά στην πρωτεύουσα.

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ΚΑΠΕ – Το μικρό «νησί» της Αττικής

Η παραλία ΚΑΠΕ, βρίσκεται στα Λεγραινά, λίγο πριν από το Σούνιο, στο νοτιανατολικό άκρο της Αττικής και απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα από την Αθήνα, μία απόσταση που μεταφράζεται στη μία – περίπου – ώρα οδικώς.

Η ονομασία της παραλίας φαίνεται πως συνδέεται με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που δημιουργούν το ακρωνύμιο ΚΑΠΕ, ενώ για να φτάσει κανείς μέχρι την ακτή θα χρειαστεί να κατέβει τα περίπου 100 σκαλοπάτια που οδηγούν από το σημείο στάθμευσης προς τον μικρό κολπίσκο.

Φτάνοντας στο σημείο, η θέα από ψηλά μπορεί να εντυπωσιάσει κάθε επισκέπτη. Το γαλάζιο της θάλασσας είναι το στοιχείο που κυριαρχεί, ενώ η παραλία περικυκλώνεται από βράχια, δημιουργώντας έναν φυσικό και ήρεμο κολπίσκο. Απέναντι ακριβώς, διακρίνεται το νησάκι του Πατρόκλου, μία εικόνα που ενισχύει ακόμη περισσότερο την αίσθηση ότι βρίσκεται σε κάποιο νησιωτικό προορισμό.

Η παραλία δεν είναι οργανωμένη, ωστόσο στο ψηλότερο τμήμα της λειτουργεί καντίνα που παρέχει τα απαραίτητα στους λουόμενους και τους εκδρομείς μαζί με μία πανοραμική θέα στο τοπίο. Αν σχεδιάζετε να περάσετε μία ολόκληρη ημέρα στην παραλία, καλό θα ήταν να έχετε εξοπλιστεί με τα απαραίτητα καθώς για να βρεθείτε στην καντίνα θα πρέπει να ανεβείτε 100 σκαλοπάτια.

Τα νερά της παραλία ΚΑΠΕ, είναι ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της, καθώς αποκτούν ένα έντονο γαλαζοπράσινο χρώμα που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το λευκό βότσαλο που «ντύνει» την ακτή.

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Τα βράχια που την περικυκλώνουν συμπληρώνουν το τοπίο και το μικρό της μέγεθος προσφέρει την αίσθηση της ηρεμίας και της ιδιωτικότητας, ιδιαίτερα τις καθημερινές του Σεπτεμβρίου που ο κόσμος είναι λιγοστός. Τα Σαββατοκύριακα, το ΚΑΠΕ, γίνεται πόλος έλξης για τους λουόμενους, επομένως καλό θα ήταν να ξεκινήσετε νωρίς το πρωί για να βρείτε τον απαραίτητο χώρο για εσάς.

Τέλος, η μικρή απόσταση που χωρίζει το ΚΑΠΕ από το Σούνιο, επιτρέπει στους επισκέπτες να συνδυάσουν το μπάνιο τους με μία μεγαλύτερη βόλτα στην περιοχή.