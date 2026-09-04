Ο ΕΟΔΥ θεωρεί αναμενόμενη την εμφάνιση νέων κρουσμάτων τόσο στις ήδη επηρεαζόμενες περιοχές όσο και σε νέες περιοχές.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δραστηριότητα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με την επιδημιολογική εικόνα να παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη και τα νέα περιστατικά να αυξάνονται από εβδομάδα σε εβδομάδα.

Η μετάδοση του ιού συνεχίζεται με έντονο ρυθμό, ενώ οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία των κρουσμάτων, καθώς δεν αποκλείεται να καταγραφούν νέες εστίες το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, εξακολουθούν να πραγματοποιούνται δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών, με τους ψεκασμούς να βρίσκονται σε εξέλιξη, την ώρα που δεν λείπουν οι καταγγελίες για καθυστερήσεις και καθυστερημένη κινητοποίηση σε ορισμένες περιοχές.

Η φετινή εικόνα παρουσιάζει, μάλιστα, διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς αυξημένη κυκλοφορία του ιού παρατηρείται και σε περιοχές που δεν βρίσκονταν συνήθως στο επίκεντρο της μετάδοσης.

58 νέα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΕΟΔΥ αποτυπώνουν τη δυναμική της εξάπλωσης. Μόνο μέσα στην τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 58 νέα κρούσματα.

Συνολικά, έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2026, έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα 290 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

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Από αυτά, τα 199 περιστατικά παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση. Αντίθετα, 91 κρούσματα εμφάνισαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν παρουσίασαν συμπτώματα από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των ασθενών που έχασαν τη ζωή τους έχοντας προσβληθεί από τον ιό έχει ανέλθει στους 24. Όλοι οι θανόντες ήταν άνω των 65 ετών, ενώ η διάμεση ηλικία τους ήταν τα 83 έτη, με το ηλικιακό εύρος να κυμαίνεται από 66 έως 92 χρόνια.

Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η έντονη κυκλοφορία του ιού στην Αττική, όπου φέτος καταγράφεται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, περιστατικά έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής σε 69 Δήμους, οι οποίοι βρίσκονται σε 20 Περιφερειακές Ενότητες και σε έξι Περιφέρειες της χώρας.

Πρόκειται για τις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης.

Οι Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες έχουν καταγραφεί κρούσματα είναι:

Ανατολικής Αττικής

Βορείου Τομέα Αθηνών

Δυτικής Αττικής

Δυτικού Τομέα Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Νοτίου Τομέα Αθηνών

Πειραιώς

Καρδίτσας

Λάρισας

Τρικάλων

Ημαθίας

Θεσσαλονίκης

Πέλλας

Πιερίας

Σερρών

Λακωνίας

Εύβοιας

Βοιωτίας

Ρεθύμνου

Ηρακλείου

Πότε αναμένεται να υπάρξει αποκλιμάκωση

Παρά την αυξημένη δραστηριότητα του ιού, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η εικόνα αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση μετά τα μέσα Οκτωβρίου, καθώς οι καιρικές συνθήκες θα γίνουν λιγότερο ευνοϊκές για την κυκλοφορία των κουνουπιών.

Μέχρι τότε, ωστόσο, ο ΕΟΔΥ θεωρεί αναμενόμενη την εμφάνιση νέων κρουσμάτων τόσο στις ήδη επηρεαζόμενες περιοχές όσο και σε νέες περιοχές. Για τον λόγο αυτό, η επιτήρηση παραμένει σε υψηλό επίπεδο, ενώ συνεχίζονται τα μέτρα καταπολέμησης των κουνουπιών.

Η εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δείξει αν η φετινή έξαρση βρίσκεται κοντά στην κορύφωσή της ή αν η έντονη δραστηριότητα του ιού θα συνεχιστεί για μεγαλύτερο διάστημα.