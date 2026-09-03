Η ηθοποιός είχε ξεκινήσει την καριέρα της από παιδί και είχε συμμετοχές σε δημοφιλείς σειρές και ταινίες.

Σε ηλικία μόλις 33 ετών έφυγε από τη ζωή η Κάρλα Τζέφρι, ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από την επιτυχημένη σειρά της Disney «Zombies», όπου υποδύθηκε την Μπρι.

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν από την ηλικία των 12 ετών. Όπως έγινε γνωστό, η Τζέφρι πέθανε την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου της.

«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε τον θάνατο της αγαπημένης μας Κάρλα, η οποία απεβίωσε την 1η Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία μόλις 33 ετών», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η ομάδα της έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μακρόχρονη συνεργασία τους, σημειώνοντας πως είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την Κάρλα να εξελίσσεται από ένα παιδί σε μια «όμορφη, ζωντανή και απίστευτα ταλαντούχα γυναίκα», ενώ χαρακτήρισε το χαμόγελό της ως ένα από τα στοιχεία που μπορούσαν να φωτίσουν κάθε χώρο.

{https://www.instagram.com/p/DczEzqTEonR/?utm_source=ig_web_button_share_sheet}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Μπρι στις ταινίες «Zombies»

Η Κάρλα Τζέφρι έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο νεανικό κοινό μέσα από τον ρόλο της Μπρι στο «Zombies» της Disney. Η ηρωίδα της ήταν μια ζωηρή μαζορέτα στο Λύκειο Seabrook.

Η ηθοποιός συμμετείχε στις ταινίες «Zombies» (2018), «Zombies 2» (2020) και «Zombies 3» (2022), ενώ επέστρεψε στον ίδιο χαρακτήρα και για το «Zombies: The Re-Animated Series» το 2024, χαρίζοντας τη φωνή της στην Μπρι.

Η εταιρεία της τόνισε πως μέσα από τον συγκεκριμένο ρόλο η Τζέφρι κατάφερε να μοιραστεί «τη χαρά, το χιούμορ και το λαμπερό της πνεύμα με το κοινό σε όλο τον κόσμο».

Η καριέρα της ξεκίνησε από παιδί

Γεννημένη στις 10 Ιουλίου 1993 στο Χιούστον, η Κάρλα Τζέφρι έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής σε νεαρή ηλικία.

Στη διάρκεια της καριέρας της συμμετείχε σε σειρά δημοφιλών τηλεοπτικών παραγωγών, μεταξύ άλλων στα «iCarly», «Southland», «Curb Your Enthusiasm», «Men of a Certain Age», «Good Luck Charlie» και «Shake It Up».

Εμφανίστηκε επίσης στις παραγωγές «Scream Queens», «American Vandal» και «Uncle Buck», καθώς και στις ταινίες «Phat Girlz», «Girl on the Edge», «Teacher of the Year», «Puzzled» και «Spider-Man».

Η εταιρία αποχαιρέτησε την ηθοποιό υπογραμμίζοντας πως για τους ίδιους ήταν «κάτι περισσότερο από μια πελάτισσα. Ήταν οικογένεια», ζητώντας παράλληλα να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας και των αγαπημένων της ανθρώπων.