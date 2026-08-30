Ο Νίκος Κουρής παραδέχτηκε ότι ειδικά τα πρώτα χρόνια οι άλλοι ήθελαν από εκείνον μια συγκεκριμένη εκδοχή του.

Ο ηθοποιός Νίκος Κουρής, σε συνέντευξή του, μίλησε- μεταξύ άλλων- για την ταμπέλα του «ωραίου» και «γοητευτικού» πρωταγωνιστή που του φόρεσαν από πολύ νωρίς.

Μιλώντας στη Vogue, ο Νίκος Κουρής παραδέχτηκε ότι ειδικά τα πρώτα χρόνια οι άλλοι ήθελαν από εκείνον μια συγκεκριμένη εκδοχή του, πιο «αρρενωπή» και ότι του πήρε πολλά χρόνια να αποδείξει ότι είναι καλός ηθοποιός και όχι απλά ο «ωραίος γκόμενος».

Από νωρίς χαρακτηρίστηκες «γοητευτικός πρωταγωνιστής». Σε βοήθησε ή σε περιόρισε αυτό;

Θα σου απαντήσω με κάτι που είχε πει ο Marcello Mastroianni: πως το ότι τον αποκαλούσαν «Λατίνο εραστή» υπήρξε ένα βασανιστήριο, γιατί όλες οι γυναίκες περίμεναν από εκείνον αντίστοιχες επιδόσεις, ενώ ο ίδιος ήταν ένας κανονικός άνθρωπος. Υπάρχει μια μυθολογία στην οποία πρέπει να ανταποκριθείς, μόνο που κανείς δεν είναι η μυθολογία του. Οι άνθρωποι αποκαλύπτονται κατά συνθήκη. Έτσι, ίσως γίνεις και Λατίνος εραστής.

Έχεις νιώσει ποτέ ότι οι άλλοι ήθελαν από σένα μια συγκεκριμένη εκδοχή σου, πιο γοητευτική, πιο κλειστή, πιο «αρρενωπή» από αυτό που πραγματικά είσαι;

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Μόνο αυτό συνέβαινε. Έφαγα πάρα πολλά χρόνια προσπαθώντας να αποδείξω ότι είμαι καλός ηθοποιός και όχι ωραίος γκόμενος.