Έως τις 21:30 η κατάθεση δελτίων για την αποψινή κλήρωση του Τζόκερ.

Έπειτα από 20 διαδοχικά τζακ ποτ, το Τζόκερ μοιράζει απόψε (30/8) τουλάχιστον 5,4 εκατομμύρια ευρώ στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από το μεγάλο χρηματικό έπαθλο, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις, στη δεύτερη κατηγορία, θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:

κέρδος έως 100€: αφορολόγητο

κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)

κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)