Έχασε τη ζωή του όταν το σκάφος στο οποίο επέβαινε, βυθίστηκε στο Κάβο Γκρέκο, εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε το νησί.

Θλίψη έχει προκαλέσει στην Κύπρο ο θάνατος του Ντίμη Μαυρόπουλου, του 76χρονου γνωστού επιχειρηματία και ιστορικής μορφής του κυπριακού μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν το σκάφος στο οποίο επέβαινε, βυθίστηκε στο Κάβο Γκρέκο, εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε το νησί.

Γεννημένος το 1949 στη Λεμεσό, ο Ντίμης Μαυρόπουλος ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία, έχοντας συνδέσει το όνομά του τόσο με τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και με το αυτοκίνητο. Παράλληλα, είχε ενεργή παρουσία στα κοινά και στην πολιτιστική ζωή της πόλης.

Η επιχειρηματική του δραστηριότητα ξεκίνησε από το εμπόριο και τις εξαγωγές κυπριακών αγροτικών προϊόντων προς τη βρετανική αγορά, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση. Αργότερα επέκτεινε τις δραστηριότητές του σε άλλους επιχειρηματικούς και επενδυτικούς τομείς, μεταξύ των οποίων και τα ακίνητα.

Μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του αποτέλεσε, ωστόσο, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Η σχέση του με τους αγώνες άρχισε σε πολύ νεαρή ηλικία και από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 συμμετείχε συστηματικά σε ράλλυ. Αγωνίστηκε για δεκαετίες στην Κύπρο και στο εξωτερικό, οδηγώντας αυτοκίνητα διαφορετικών κατασκευαστών.

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Το 1986 αναδείχθηκε πρωταθλητής Κύπρου, τίτλο που κατέκτησε ξανά το 1988 και το 1990. Η τελευταία χρονιά αποτέλεσε σταθμό στην αγωνιστική του πορεία, καθώς κέρδισε και τους επτά αγώνες του πρωταθλήματος, ενώ κατέκτησε και το Rothmans International Cyprus Rally.

Την αγάπη του για το αυτοκίνητο μετέτρεψε αργότερα σε παρακαταθήκη για τη Λεμεσό. Το 2014 δημιούργησε το Κυπριακό Μουσείο Κλασικού και Ιστορικού Αυτοκινήτου, διαθέτοντας την προσωπική συλλογή του και δημιουργώντας έναν χώρο αφιερωμένο στην ιστορία της αυτοκίνησης.

Ιδιαίτερη ήταν και η σχέση του με το περίφημο Καρναβάλι της Λεμεσού. Αποτελούσε για χρόνια ενεργό κομμάτι του θεσμού, ενώ το 2014 είχε ανακηρυχθεί Βασιλιάς Καρνάβαλος, ως «Μνημόνιος ο Μέγας». Ο Δήμος Λεμεσού, αποχαιρετώντας τον, έκανε λόγο για έναν δραστήριο και δημιουργικό άνθρωπο που άφησε έντονο αποτύπωμα στην πόλη.

Υπενθυμίζεται πως το σκάφος αναψυχής στο οποίο επέβαινε μαζί με την κόρη και τη σύντροφό του βρέθηκε αντιμέτωπο με ακραία θαλασσοταραχή. Οι δύο γυναίκες κατάφεραν να πέσουν στη θάλασσα και διασώθηκαν με τη συνδρομή ελικοπτέρων.

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος, ωστόσο, θεωρήθηκε αγνοούμενος όταν το σκάφος βυθίστηκε. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, φαίνεται ότι εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια. Εντοπίστηκε αργότερα χωρίς τις αισθήσεις του από δύτες και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή philenews.com