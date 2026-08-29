Η σφοδρότητα των φαινομένων ήταν τέτοια ώστε πολίτες και οδηγοί αναζητούσαν απεγνωσμένα σημεία για να προστατευθούν.

Σφοδρές καταιγίδες και ακραίες χαλαζοπτώσεις έπληξαν τις τελευταίες ώρες χώρες της Ευρώπης όπως την Ελβετία και την Ιταλία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα, εκτεταμένες ζημιές και δεκάδες τραυματισμούς.

Στη Ζυρίχη, το χαλάζι έπεσε με ιδιαίτερη σφοδρότητα, με τους κόκκους να φτάνουν σε διάμετρο περίπου έξι εκατοστών. Περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στην πλειονότητά τους παιδιά, ενώ αρκετοί χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν στην περιοχή είναι εντυπωσιακές. Αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές, τζάμια έσπασαν, ενώ προβλήματα προκλήθηκαν σε στέγες κατοικιών, σχολικά κτίρια και άλλες υποδομές.

{https://x.com/OnceNoticiasTV/status/2093513089668805104}

Χαλάζι έξι εκατοστών και άνεμοι 140 χλμ./ώρα

Η χαλαζόπτωση στη Ζυρίχη διήρκεσε περίπου μισή ώρα, ωστόσο ήταν αρκετή για να προκαλέσει σημαντικές καταστροφές.

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Οι ισχυρές ριπές των ανέμων έφτασαν έως και τα 140 χιλιόμετρα την ώρα, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Οι δρόμοι γέμισαν με χαλάζι και συντρίμμια, ενώ σε αρκετά σημεία η ορατότητα περιορίστηκε σημαντικά.

Ιδιαίτερα σοβαρά ήταν τα προβλήματα και στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης, όπου οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες οδήγησαν σε ακυρώσεις πτήσεων και σημαντικές αναστάτωσεις στις αεροπορικές μετακινήσεις.

Σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές, πολλά από τα περίπου 40 άτομα που τραυματίστηκαν ήταν παιδιά, τα οποία δεν πρόλαβαν να βρουν καταφύγιο όταν ξέσπασε η χαλαζόπτωση ενώ οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για πρωτοφανές μέγεθος χαλαζιού αφού έμοιαζε με αυτό της μπάλας του γκολφ.

{https://x.com/worldweatheronl/status/2093415145376477639}

Στο στόχαστρο και η Κρεμόνα

Η κακοκαιρία δεν περιορίστηκε στην Ελβετία. Ισχυρά φαινόμενα καταγράφηκαν και στη βόρεια Ιταλία, με επίκεντρο την πεδιάδα του Πάδου.

Στην Κρεμόνα, η σφοδρή χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές στον περίφημο καθεδρικό ναό της πόλης, ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά και αρχιτεκτονικά μνημεία της περιοχής. Ο ναός, που συχνά αποκαλείται «Καπέλα Σιξτίνα της Λομβαρδίας», βρέθηκε αντιμέτωπος με τις συνέπειες της ακραίας κακοκαιρίας.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα έντονη ήταν η χαλαζόπτωση και στην περιοχή μεταξύ Μόντσα και Μπρέσια, όπου καταγράφηκαν χαλαζόκοκκοι σε μέγεθος μπάλας του τένις.

Ισχυρά καιρικά φαινόμενα καταγράφηκαν επίσης στην περιοχή μεταξύ Πάντοβα και Βενετίας, επιβεβαιώνοντας την έκταση του κύματος κακοκαιρίας που έπληξε τμήματα της βόρειας Ιταλίας.

{https://x.com/vigilidelfuoco/status/2093615591848321362}

Εκατοντάδες επιχειρήσεις των πυροσβεστικών υπηρεσιών

Στη Λομβαρδία οι συνέπειες της κακοκαιρίας ήταν εκτεταμένες. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν εκατοντάδες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τους θυελλώδεις ανέμους και τις χαλαζοπτώσεις.

Μεταξύ άλλων, καταγράφηκαν ζημιές σε στέγες, πτώσεις δέντρων και προβλήματα σε υποδομές, ενώ χρειάστηκε να διασωθούν άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν σε οχήματα.

Η κακοκαιρία άφησε πίσω της τραυματισμούς, καταστροφές σε περιουσίες και σημαντικές αναστάτωσεις στις μετακινήσεις, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες στις πληγείσες περιοχές παραμένουν σε επιφυλακή για την εξέλιξη των φαινομένων.