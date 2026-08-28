Συγκεντρώσαμε τους πιο εύκολους και χρηστικούς τρόπους για να καθαρίσετε τέλεια κάθε τύπο μπανιέρας, χωρίς να καταστρέψετε το υλικό της.

Η μπανιέρα είναι από τα σημεία του σπιτιού που χρησιμοποιούμε καθημερινά, αλλά συχνά δεν καθαρίζουμε όσο συχνά χρειάζεται. Οι σαπουνάδες, τα άλατα από το σκληρό νερό, οι λεκέδες, η σκουριά και η μούχλα μπορούν να συσσωρευτούν στην επιφάνειά της και να κάνουν ακόμη και μια καθαρή μπανιέρα να δείχνει βρώμικη.

Τα καλά νέα είναι ότι ο καθαρισμός της δεν χρειάζεται να γίνει μια κουραστική διαδικασία. Με τα σωστά υλικά και λίγα λεπτά, μπορείτε να απομακρύνετε τη συσσωρευμένη βρωμιά και να διατηρείτε την μπανιέρα καθαρή για περισσότερο.

Κάθε πότε χρειάζεται καθάρισμα;

Σύμφωνα με επαγγελματία καθαρισμού, η μπανιέρα καλό είναι να καθαρίζεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ανάλογα βέβαια με το πόσο συχνά χρησιμοποιείται. Αν πρόκειται για μπανιέρα σε μπάνιο επισκεπτών που χρησιμοποιείται σπάνια, ένα καλό ξέπλυμα μία φορά την εβδομάδα μπορεί να είναι αρκετό. Πριν ξεκινήσετε, δείτε από τι υλικό είναι η μπανιέρα.

Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο βήμα, καθώς δεν είναι όλα τα καθαριστικά κατάλληλα για όλες τις επιφάνειες. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι είναι ο χυτοσίδηρος με επίστρωση πορσελάνης, το ακρυλικό και το fiberglass.

Το ακρυλικό και το fiberglass είναι πιο ευαίσθητα στις γρατζουνιές, ενώ ορισμένα ισχυρά καθαριστικά μπορούν να προκαλέσουν φθορά ή αποχρωματισμό. Για τον λόγο αυτό, αποφύγετε τα λειαντικά προϊόντα και τα σκληρά σύρματα και προτιμήστε μαλακά σφουγγάρια.

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Σε μπανιέρα από χυτοσίδηρο με επίστρωση πορσελάνης αποφύγετε:

χλωρίνη

αμμωνία

λευκό ξίδι

καθαριστικά με χρωστικές

καθαριστικά με βάση το λάδι

ατσαλόσυρμα

πολύ λειαντικά καθαριστικά

Σε ακρυλική μπανιέρα αποφύγετε:

διαλυτικά χρωμάτων

ασετόν

προϊόντα σε μορφή αερολύματος

χλωρίνη

αμμωνία

λειαντικά καθαριστικά και σκληρά σφουγγάρια

Σε μπανιέρα από fiberglass αποφύγετε:

χλωρίνη

ασετόν

διαλυτικά χρωμάτων

λειαντικά καθαριστικά και σκληρά σφουγγάρια

Πώς να καθαρίσετε μπανιέρα από χυτοσίδηρο

Για τον συγκεκριμένο τύπο μπανιέρας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κατάλληλο καθαριστικό όπως το Bar Keepers Friend και ένα μαλακό σφουγγάρι. Βρέξτε πρώτα ολόκληρη την επιφάνεια της μπανιέρας. Στη συνέχεια απλώστε το καθαριστικό και τρίψτε απαλά με το σφουγγάρι μέχρι να δημιουργηθεί μια πάστα που να καλύπτει την επιφάνεια. Αφήστε το προϊόν να δράσει για περίπου 15 λεπτά και στη συνέχεια τρίψτε ξανά καλά. Τέλος, ξεπλύνετε σχολαστικά με άφθονο νερό, ώστε να μην παραμείνουν υπολείμματα καθαριστικού.

Για επίμονες σαπουνάδες

Αν έχουν δημιουργηθεί έντονες συσσωρεύσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Magic Eraser. Βρέξτε το, στύψτε το καλά και τρίψτε απαλά τα σημεία με τους λεκέδες και τις σαπουνάδες. Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά.

Πώς να καθαρίσετε ακρυλική ή fiberglass μπανιέρα

Για αυτές τις πιο ευαίσθητες επιφάνειες, μια απλή λύση με λευκό ξίδι και νερό μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της σαπουνάδας και της βρωμιάς. Αναμείξτε ένα μέρος λευκό ξίδι με δύο μέρη νερό σε ένα μπουκάλι ψεκασμού. Ψεκάστε καλά όλη την επιφάνεια της μπανιέρας και αφήστε το διάλυμα να δράσει για περίπου 15 λεπτά. Στη συνέχεια τρίψτε απαλά με ένα μαλακό σφουγγάρι και ξεπλύνετε πολύ καλά. Για τις σαπουνάδες μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα Magic Eraser, αφού πρώτα το βρέξετε. Τρίψτε απαλά την επιφάνεια και στη συνέχεια ξεπλύνετε.

Τι κάνουμε με τους επίμονους λεκέδες;

Οι λεκέδες στην μπανιέρα μπορεί να οφείλονται σε σκουριά, μούχλα, άλατα, σαπουνάδες ή απλώς στη φυσιολογική φθορά με την πάροδο του χρόνου. Στις μπανιέρες από χυτοσίδηρο, η σκουριά εμφανίζεται συχνά γύρω από την αποχέτευση και τα μεταλλικά εξαρτήματα. Ένα καθαριστικό για σκουριά μπορεί να βοηθήσει. Για ακρυλικές μπανιέρες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάστα από μαγειρική σόδα και νερό. Απλώστε την πάνω στον λεκέ, αφήστε την να δράσει για τουλάχιστον μία ώρα και στη συνέχεια τρίψτε απαλά και ξεπλύνετε.

Προσοχή: Η μαγειρική σόδα δεν συνιστάται για fiberglass, καθώς μπορεί να προκαλέσει γρατζουνιές στην επιφάνεια.

Πώς θα παραμείνει καθαρή για περισσότερο

Δεν χρειάζεται να περιμένετε μέχρι η μπανιέρα να γεμίσει σαπουνάδες και άλατα. Μερικές μικρές συνήθειες μπορούν να μειώσουν σημαντικά την ανάγκη για βαθύ καθάρισμα.

Μετά το μπάνιο, αφήστε το νερό να στραγγίξει εντελώς και ξεπλύνετε την μπανιέρα. Καλό είναι επίσης να αφήνετε τον εξαερισμό του μπάνιου να λειτουργεί, ώστε να μειώνεται η υγρασία και να στεγνώνει γρηγορότερα η επιφάνεια, περιορίζοντας την ανάπτυξη μούχλας.

Μπορείτε ακόμη να έχετε ένα μπουκάλι με διάλυμα ενός μέρους ξιδιού και δύο μερών νερού και να ψεκάζετε ελαφρά την μπανιέρα δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα μετά το μπάνιο.

Μία φορά την εβδομάδα, καθαρίστε την περιοχή γύρω από την αποχέτευση με μια παλιά οδοντόβουρτσα για να απομακρύνετε τα άλατα. Ελέγχετε επίσης τα σημεία με σιλικόνη και αντικαταστήστε όσα έχουν φθαρεί ή παρουσιάζουν κενά.

Τέλος, αποφύγετε να αφήνετε βαριά αντικείμενα στις άκρες της μπανιέρας, καθώς μπορούν να προκαλέσουν χτυπήματα, ρωγμές ή ξεφλουδίσματα που στη συνέχεια ευνοούν τη δημιουργία λεκέδων.

Αν η μπανιέρα έχει χάσει το λευκό της χρώμα

Αν οι λεκέδες επιμένουν, είναι σημαντικό να αποφεύγετε τη χρήση χλωρίνης, αμμωνίας ή ιδιαίτερα ισχυρών λειαντικών προϊόντων χωρίς να γνωρίζετε αν είναι κατάλληλα για το υλικό της μπανιέρας. Το σημαντικότερο είναι να επιλέγετε τη μέθοδο καθαρισμού ανάλογα με την επιφάνεια. Ένα μαλακό σφουγγάρι, το κατάλληλο καθαριστικό και λίγη συνέπεια στον εβδομαδιαίο καθαρισμό μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά.

Πηγή: southernliving.com