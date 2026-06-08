Με σωστή συντήρηση, το στεγανωτικό μπορεί να παραμείνει σε καλή κατάσταση για αρκετά χρόνια, διατηρώντας το μπάνιο καθαρό και υγιεινό.

Η μούχλα στο στεγανωτικό του μπάνιου είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα καθαριότητας στο σπίτι. Η συνεχής υγρασία, τα υπολείμματα σαπουνιού, τα σωματικά έλαια και τα μικροσκοπικά οργανικά κατάλοιπα δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μυκήτων και αντιαισθητικών μαύρων λεκέδων.

Παρότι το υπόλοιπο μπάνιο μπορεί να φαίνεται καθαρό, το λερωμένο στεγανωτικό δίνει την αίσθηση παραμέλησης. Τα καλά νέα είναι ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της μούχλας δεν απαιτεί χλωρίνη ή ακριβά προϊόντα.

Υλικά που θα χρειαστείτε

Λευκό ξύδι

Μπουκάλι ψεκασμού

Μαγειρική σόδα

Ζεστό νερό

Παλιά οδοντόβουρτσα ή μαλακή βούρτσα

Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ)

Καθαρό πανί ή πετσέτα

Πριν ξεκινήσετε, φροντίστε να αερίζεται καλά ο χώρος ανοίγοντας παράθυρα ή χρησιμοποιώντας τον εξαερισμό του μπάνιου. Η χρήση γαντιών και μάσκας είναι επίσης μια καλή πρακτική κατά τον καθαρισμό της μούχλας.

pexels/www.kaboompics.com

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Μέθοδος 1: Ξύδι και μαγειρική σόδα

Ψεκάστε άφθονο λευκό ξύδι πάνω στο στεγανωτικό και αφήστε το να δράσει για περίπου 15 έως 30 λεπτά. Το ξύδι βοηθά στη διάσπαση της μούχλας και στην εξουδετέρωσή της.

Στη συνέχεια, αναμείξτε μαγειρική σόδα με λίγο ζεστό νερό μέχρι να δημιουργηθεί μια παχύρρευστη πάστα. Απλώστε την πάνω στις «προβληματικές» περιοχές και τρίψτε απαλά με μια οδοντόβουρτσα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες και τα δύσκολα σημεία.

Αφού ολοκληρώσετε το τρίψιμο, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε καλά την επιφάνεια. Η απομάκρυνση της υγρασίας είναι βασικό βήμα για να μην επανεμφανιστεί η μούχλα.

Μέθοδος 2: Υπεροξείδιο του υδρογόνου για επίμονους λεκέδες

Αν οι λεκέδες επιμένουν, το οξυζενέ μπορεί να προσφέρει πιο αποτελεσματική δράση. Ψεκάστε το απευθείας πάνω στο στεγανωτικό και αφήστε το να παραμείνει για 15 έως 30 λεπτά.

Στη συνέχεια τρίψτε απαλά με μια βούρτσα και ξεπλύνετε καλά. Μετά το στέγνωμα, το στεγανωτικό θα φαίνεται αισθητά καθαρότερο και πιο φωτεινό.

Πώς να αποτρέψετε την επανεμφάνιση της μούχλας

Η πρόληψη είναι εξίσου σημαντική με τον καθαρισμό. Χρησιμοποιείτε τον εξαερισμό του μπάνιου κατά τη διάρκεια και μετά το ντους, ώστε να μειώνεται η υγρασία στον χώρο. Επίσης, καλό είναι να σκουπίζετε το στεγανωτικό μετά από κάθε χρήση της ντουζιέρας ή του νιπτήρα.

Ο τακτικός μηνιαίος καθαρισμός βοηθά στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων, όπως ρωγμές, ξεφλουδίσματα ή μαλακά σημεία, που μπορεί να υποδηλώνουν ανάπτυξη μούχλας κάτω από το στεγανωτικό.

Εάν το στεγανωτικό έχει φθαρεί σημαντικά, η αντικατάστασή του με ένα προϊόν ανθεκτικό στη μούχλα αποτελεί την πιο αποτελεσματική μακροπρόθεσμη λύση.