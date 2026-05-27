Πώς βρέθηκε μούχλα και οδήγησε στην απόφαση ανάκλησης της επίμαχης παρτίδας.

Με απόφαση των γαλλικών αρχών ασφάλειας τροφίμων ανακλήθηκε προληπτικά παρτίδα εμφιαλωμένου νερού, καθώς εντοπίστηκε πιθανός κίνδυνος παρουσίας μούχλας στο εσωτερικό της συσκευασίας. Η απόφαση αφορά συγκεκριμένο προϊόν που κυκλοφόρησε στην αγορά σε πλαστικές φιάλες και αποσύρεται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές και την ανακοίνωση της εταιρείας, το πρόβλημα φαίνεται να σχετίζεται με πιθανό ελάττωμα στη διαδικασία συσκευασίας ή στη στεγανότητα των φιαλών, γεγονός που μπορεί να επιτρέψει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Αν και δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά ασθένειας, η κατανάλωση του προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσει γαστρεντερικές διαταραχές, όπως ναυτία, εμετούς ή στομαχική ενόχληση.

Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν το συγκεκριμένο προϊόν και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς, προκειμένου να λάβουν αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων. Παράλληλα, συστήνεται η άμεση απόρριψή του σε περίπτωση που έχει ήδη αγοραστεί.

Αυτό είναι το επίμαχο εμφιαλωμένο νερό που ανακαλείται παρίδα

Εμφιαλωμένο φυσικό νερό καρύδας STITCH

Ταυτοποίηση προϊόντων: GTIN: 3770035055012

Παρτίδα: BN02

Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας: 16/09/2026

Συσκευασία: Πλαστικό μπουκάλι 450 ml

Διάστημα διάθεσης στην αγορά: Από 01/09/2025 έως 24/05/2026

