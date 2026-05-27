Το να ζητάει κανείς δωρεάν νερό βρύσης σε εστιατόριο στην Ιταλία θεωρείται γενικά αγένεια, ειδικά αν έχει ήδη προσφερθεί εμφιαλωμένο.

Το απλό αίτημα μιας τουρίστριας για ένα ποτήρι νερό βρύσης σε εστιατόριο ξενοδοχείου στους ιταλικούς Δολομίτες κατέληξε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας.

Μετά από μια μακροχρόνια και δαπανηρή δικαστική διαμάχη, το δικαστήριο έκρινε ότι το να σου σερβίρουν νερό από τη βρύση δεν αποτελεί δικαίωμα.

Η υπόθεση αφορά διαμονή τα Χριστούγεννα του 2019 σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο χιονοδρομικό θέρετρο Κορβάρα. Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, η τουρίστρια - που είχε πληρώσει για ημιδιατροφή - ζητούσε επανειλημμένα νερό βρύσης με το δείπνο της, προσφερόμενη μάλιστα να το πληρώσει. Το ξενοδοχείο αρνήθηκε και κάθε βράδυ την περίμενε στο τραπέζι ένα εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό των 750ml, αξίας 7 ευρώ.

Η γυναίκα προσέφυγε στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι το νερό είναι «φυσικός πόρος και παγκόσμιο ανθρώπινο δικαίωμα» και ότι η παροχή μιας ελάχιστης ζωτικής ποσότητας είναι απαραίτητη και πρέπει να διασφαλίζεται. Θεωρούσε μάλιστα το νερό βρύσης αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών ενός ξενοδοχείου, «όπως τα σεντόνια στο κρεβάτι, η θέρμανση και το σαπούνι στο μπάνιο», ενώ ζητούσε αποζημίωση 2.700 ευρώ για οικονομική και ηθική βλάβη.

Αφού έχασε τις δίκες στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, κατέφυγε στο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Ιταλίας. Και αυτό το δικαστήριο επιβεβαίωσε, ωστόσομ ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος στην Ιταλία που να υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες εστιατορίων ή ξενοδοχείων να σερβίρουν νερό βρύσης και απέρριψε την έφεση.

Πηγή: Guardian