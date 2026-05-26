«Στα προσωπικά είμαι μαύρα χάλια. Άμα ερωτευτώ, πάρε τα πάντα».

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Μέμος Μπεγνής, ο οποίος μίλησε για τη δουλειά, τις επενδύσεις, τα χρέη από το «επιχειρείν» που καθόλου δεν το έχει -όπως είπε-, τη διατροφή αλλά και τον έρωτα.

«Όταν είσαι ηθοποιός, πρέπει να τσαλακώνεσαι. Δε μ' αρέσει να επαναπαύομαι στις ευκολίες μου […]. Δεν έφτασα στο σημείο να πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Ακόμα και στην κρίση, δεν έμεινα ποτέ εκτός δουλειάς. Έκανα άλλη δουλειά πριν κάνω θέατρο. Δηλαδή έχω δουλέψει και στο Ναυτικό, μπήκα ως υπαξιωματικός στο Ναυτικό, έχω δουλέψει ως σερβιτόρος. Νομίζω ότι έχω υπάρξει τυχερός και εγώ και όλη της γενιάς μου, γιατί ζήσαμε τα πολύ καλά χρόνια της τηλεόρασης, και ως δημοσιότητα και ως κασέ», είπε αρχικά ο ηθοποιός στο Happy Day.

