Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Οι Αθώοι» έρχεται την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 22:10 στο MEGA.

Την πρώτη θέση της τηλεθέασης κατέλαβε η μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι», με τη μετάδοση του προτελευταίου επεισοδίου την περασμένη Παρασκευή 22 Μαΐου.

Λίγο πριν το λυτρωτικό φινάλε, η σειρά εποχής που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις για το εξαιρετικό καστ, τις καθηλωτικές ερμηνείες και την ξεχωριστή σκηνοθετική ματιά, κατέκτησε την κορυφή με ποσοστό 17,8% στο γενικό σύνολο και τη διαφορά από τον ανταγωνισμό να διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 4,6 μονάδες.

«Οι Αθώοι» κυριάρχησαν και στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 12,1%, ενώ η κάλυψη της σειράς του MEGA ξεπέρασε το βράδυ της Παρασκευής τους 1,2 εκατομμύρια τηλεθεατές. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επιμέρους γυναικείο κοινό η τηλεθέαση εκτινάχθηκε στο εντυπωσιακό 29,4%.

Μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ, όπως αποτυπώθηκε αρχικά στο εμβληματικό πεζογράφημα «Ο Κατάδικος» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, γράφει αυτή την εβδομάδα το μεγάλο της φινάλε στη μικρή οθόνη.



