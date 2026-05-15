Ο πραγματικός φονιάς του Αράθυμου ομολογεί την πράξη του στη Μαργαρίτα, δύο χρόνια μετά την άδικη καταδίκη του Γιάννου, στο 14ο επεισόδιο της σειράς εποχής του MEGA, «Οι Αθώοι», απόψε στις 22:10.

Οι ενοχές κυριεύουν τους ήρωες και τους αναγκάζουν να έρθουν αντιμέτωποι με την αλήθεια. Πώς μπορεί κανείς να συνεχίσει τη ζωή του, όταν γνωρίζει πως ένας αθώος βρίσκεται στη φυλακή και ο πραγματικός ένοχος κοιμάται πλάι του;

1920, Κέρκυρα. Δύο χρόνια μετά το τέλος της δίκης, ο Πέτρος και η Μαργαρίτα είναι πλέον αντρόγυνο, όμως η συμβίωσή τους έχει εξελιχθεί σε μαρτύριο.

Ο Πέτρος, βασανισμένος από τις ενοχές, αναζητά διέξοδο στο ποτό και γίνεται βίαιος.

Η Μαργαρίτα, στοιχειωμένη από τον φόνο του άντρα της και την άδικη καταδίκη του Γιάννου, ταλανίζεται από αναπάντητα ερωτηματικά. Ο Πέτρος τής αποκαλύπτει τελικά την οδυνηρή αλήθεια.

Συντετριμμένη, η Μαργαρίτα αναζητά παρηγοριά στη Στεφανία, καθώς οι δύο γυναίκες ενώνονται πλέον από την ίδια σκληρή μοίρα.

