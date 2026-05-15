«Εδώ έχουμε εύνοια της οικογένειας Ανδρουλάκη από την τότε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Δεν θα τον πάω στα δικαστήρια, αλλά δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Συνεχίζεται με άγριους τόνους η κόντρα ανάμεσα στονΆδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη με φόντο την ενοικίαση ακινήτου της οικογένειας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στο Ηράκλειο. Αναφερόμενος στα όσα απάντησε χθες στο Action24 για την υπόθεση ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε σήμερα, στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό, πως ο Ανδρουλάκης λέει ψέματα τόσο για το ποσό που λαμβάνει, όσο και για το πότε υπογράφθηκε το συμβόλαιο, ενώ τον χαρακτήρισε «βαθύπλουτο κρατικοδίαιτο».

Ο υπουργός Υγείας διέψευσε πως ο κ. Ανδρουλάκης λαμβάνει ως μίσθωμα 1.000 ευρώ, μετά φόρων, τον μήνα, όπως δήλωσε. «Πρώτα απ’ όλα και τόσα να παίρνει από το Δημόσιο επί 15 χρόνια, δεν είναι λίγα λεφτά. Η σύμβαση είναι 10.000 ευρώ τον μήνα. Είναι ψέματα ότι παίρνει αυτά τα χρήματα. Υπολογίστε 10.000 ευρώ τον μήνα από το 2010. Είναι 120.000 ευρώ τον χρόνο. Είναι σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ. Τα παίρνει η οικογένεια Ανδρουλάκη, άρα τα παίρνει και ο ίδιος. Από το 2011 έχει γονική παροχή σε αυτόν. Χάνουμε την ουσία. Επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, ο πατέρας και ο γιος Ανδρουλάκης και οι δύο κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση της εποχής από το Κτηματολόγιο ένα συμβόλαιο», δήλωσε αρχικά.

Συνέχισε λέγοντας πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε κι άλλο ψέμα. «Είπε ότι είχε αποφασιστεί αυτό από την κυβέρνηση Καραμανλή και απλώς υλοποίησε το Κτηματολόγιο την απόφαση της κυβέρνησης Καραμανλή. Απορώ πώς τα λέει. Για να καταλάβετε, οι εκλογές του 2009 έγιναν αρχές Οκτωβρίου του 2009 και το συμβόλαιο το υπέγραψε το Κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010 και Επιτροπή Αξιολόγησης απέρριψε τη φθηνότερη προσφορά από αυτή που είχε προσφέρει ο κ. Ανδρουλάκης, τον Οκτώβριο του 2009. Τον Οκτώβριο του 2009, η κυβέρνηση στην Ελλάδα ήταν το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Καμία κυβέρνηση Καραμανλή, όπως είπε ψευδώς δεν είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία. Λέει ψέματα στην τηλεόραση. Οι δημόσιοι διαγωνισμοί έχουνε πρακτικά και ημερομηνίες. Η Επιτροπή Αξιολόγησης απέρριψε την πέμπτη προσφορά που ήταν σημαντικά φθηνότερη. Ο κ. Ανδρουλάκης προσέφερε τίμημα 10.500 και αυτός που κόψανε τότε, τον κόψανε επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, προσέφερε 7.500. Δηλαδή 3.000 λιγότερο τον μήνα.

Έμεινε έξω μια προσφορά που πληρούσε τα κριτήρια. Εδώ καταφανώς έχουμε εύνοια της οικογένειας Ανδρουλάκη από την τότε κυβέρνηση.

Είπε μια σειρά ψεμάτων. Είπε ότι νοικιάζονταν (το ακίνητο) από το 2004, εγώ δεν το ξέρω, αλλά εδώ κάτι δεν κολλάει. Εάν υπήρχε προηγούμενη σύμβαση με το Κτηματολόγιο από το 2004, γιατί έγινε διαγωνισμός το 2009 και 2010; Άμα ήταν σε άλλη υπηρεσία, είναι άσχετο. Οι εκλογές τότε ήταν τον Μάρτιο, μήπως το συμβόλαιο που πήρε το 2004 έγινε προ των εκλογών του Μαρτίου; Να μας το παρουσιάσει, γιατί αν έχει πάρει το συμβόλαιο λίγο πριν φύγει ο Σημίτης, ακόμα χειρότερα γι' αυτόν. Μόνος του είπε ότι υπήρχε συμβόλαιο. Ποιον μήνα, με ποια διαδικασία; Να μας δείξει τον διαγωνισμό. Δεν βρίσκεται».

Ο υπουργός Υγείας τόνισε επίσης πως «εγώ δεν έχω σκοπό να πάω στα δικαστήρια τον κ. Ανδρουλάκη, είπα όμως ότι δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Είναι ένας βαθύπλουτος, ένα εκατομμύριο από εδώ, ένα από εκεί και τώρα τον έπιασε ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα. Βαθύπλουτος και κρατικοδίαιτος. Η οικογένεια Ανδρουλάκη και ο Νίκος Ανδρουλάκης εισπράττει 10.000 ευρώ τον μήνα. Αυτό για φέρελπι πρωθυπουργό και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ηθικό απαράδεκτο».

