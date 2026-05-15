«Όποιος παίρνει ανέμους, θερίζει θύελλες», είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Την πασίγνωστη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» χρησιμοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης για να απαντήσει στον Νίκο Ανδρουλάκη που έκανε ακριβώς το ίδιο χθες, στη συνέντευξή του στο Action24, για να σχολιάσει το ψευδώνυμο «Κωνσταντίνος Κατακουζηνός» που αναφέρεται ως υπογραφή στο επίμαχο δημοσίευμα για την ενοικίαση του ακινήτου της οικογένειας του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ.

«Εγώ από Κατακουζηνό ξέρω μόνο τον Κωνσταντίνο Κατακουζηνό από το Κωνσταντίνου & Ελένης. Σε ένα επεισόδιο βλέπουμε το κόμμα "ΒΥΖΑΝ", του Κωνσταντίνου Κατακουζηνού. Εάν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις το ΠΑΣΟΚ, θα έχει την τύχη του κόμματος "ΒΥΖΑΝ". Δεν γνωρίζω κάποιον "Κατακουζηνό" δημοσιογράφο, αλλά κάποιος μπορεί να έχει ανυπόγραφο άρθρο ή με ψευδώνυμο», είπε με δηκτικό τρόπο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναφορικά με τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί δολοφονία χαρακτήρα, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε: «Ο τίτλος που θεωρώ ότι μπαίνει στη συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη είναι "Όποιος παίρνει ανέμους, θερίζει θύελλες". Επέλεξε, ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να προτάξει τις προσωπικές επιθέσεις. Πριν από λίγες εβδομάδες δεν έμεινε μόνο στο να κατηγορεί τον πρωθυπουργό, αλλά και την οικογένειά του. Επέλεξε να μετατρέψει την πολιτική συζήτηση σε μία ατέρμονη δικαστική συζήτηση επί υποθέσεων που είναι στη Δικαιοσύνη. Μέσα σε λίγες ημέρες έχουν προκύψει δύο θέματα. Ξεκίνησε το ζήτημα του Πόθεν Έσχες, εγώ δέχομαι ότι ένας λογιστής μπορεί να έχει κάνει ένα λάθος. Τις προηγούμενες χρονιές ο κ. Ανδρουλάκης το δήλωνε, είτε με τον ίδιο είτε με άλλο λογιστή. Δεν βγάλαμε καμία ανακοίνωση, θέσαμε απλά κάποια θέματα ως προς το ότι έχει τα χρήματά του στο εξωτερικό, ενώ ο ίδιος ζητάει να φορολογηθούν οι τράπεζες στην Ελλάδα. Έχει φέρει στην Ελλάδα τα μισά, μπορεί να τα φέρει και όλα. Δεν ξεχνάμε ότι ζήτησαν προανακριτική για τον κ. Λιβανό, επειδή ένας άλλος λογιστής, ο οποίος είχε αρρωστήσει πολύ σοβαρά, ξέχασε να κάνει μία δήλωσε σε 27 αγρότες, οι οποίοι έχαναν λεφτά τα οποία δικαιούνταν. Και πήγε τότε ο κ. Λιβανός να λύσει το θέμα με νόμιμο τρόπο. Αυτό το ΠΑΣΟΚ το θεώρησε έδαφος για προανακριτική».

