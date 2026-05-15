Μακριά από τη «γραμμή» που χάραξαν χθες Άδωνις Γεωργιάδης και (κυρίως) Παύλος Μαρινάκης σχετικά με τη μίσθωση του ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη, στο Ηράκλειο, στάθηκε ο Ανδρέας Κατσανιώτης.
«Έδωσε εξηγήσεις, εγώ αυτό είδα. Υπάρχουν πράγματα που λέει η κυβέρνηση και ο κ. Ανδρουλάκης απαντάει. Θεωρώ ότι οι αντιπαραθέσεις μας πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο και να αφορούν πολιτικές», είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Ανδρέας Κατσανιώτης ήταν ανάμεσα στους πέντε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που έστειλαν πριν μερικές μέρες επιστολή στην εφημερίδα «Τα Νέα», με αιχμές για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους.
Μ. Καλ.