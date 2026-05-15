«Oι αντιπαραθέσεις μας πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο και να αφορούν πολιτικές», είπε ο Ανδρέας Κατσανιώτης για την υπόθεση Ανδρουλάκη.

Μακριά από τη «γραμμή» που χάραξαν χθες Άδωνις Γεωργιάδης και (κυρίως) Παύλος Μαρινάκης σχετικά με τη μίσθωση του ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη, στο Ηράκλειο, στάθηκε ο Ανδρέας Κατσανιώτης.

«Έδωσε εξηγήσεις, εγώ αυτό είδα. Υπάρχουν πράγματα που λέει η κυβέρνηση και ο κ. Ανδρουλάκης απαντάει. Θεωρώ ότι οι αντιπαραθέσεις μας πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο και να αφορούν πολιτικές», είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ανδρέας Κατσανιώτης ήταν ανάμεσα στους πέντε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που έστειλαν πριν μερικές μέρες επιστολή στην εφημερίδα «Τα Νέα», με αιχμές για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους.

Μ. Καλ.