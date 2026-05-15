Δύο κύματα κακοκαιρίας θα χωρίσουν τη χώρα στα δύο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Εισερχόμαστε σε ένα διήμερο έντονης αστάθειας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Περιμένουμε η χώρα να επηρεαστεί από δύο βαρομετρικά χαμηλά. Το ένα θα μας έρθει από τις ακτές της βόρειας Αφρικής και το άλλο από πιο βόρεια γεωγραφικά πλάτη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν δύο τύποι καιρού στη χώρα.

Το ένα βαρομετρικό θα σηκώσει και πιο θερμές αέριες μάζες και σημαντικές ποσότητες αφρικανικής σκόνης. Κυρίως αύριο Σάββατο, η χώρα μας θα χωριστεί σε δύο τμήματα.

Από τη μία θα έχουμε τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα, όπου θα συναντήσουμε βροχές, ακόμα και τοπικές καταιγίδες. Λίγο πιο νότια περιμένουμε και αρκετή ζέστη, και αυξημένες συννεφιές και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με τις βροχές να είναι λίγες - λασποβροχές - εξαιτίας των μεγάλων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης.

Ευτυχώς αυτό το νέο επεισόδιο δεν θα κρατήσει πολύ μιας και από την Κυριακή, περιμένουμε οι άνεμοι να ενισχύονται και έτσι θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα από την αφρικανική σκόνη.

Παρασκευή σήμερα και η ημέρα θα ξεκινήσει με κάποια αστάθεια προς την κεντρική Μακεδονία και το βορειοδυτικό Αιγαίο. Εκεί έχουν μείνει συννεφιές από την χθεσινή ανάπτυξη αστάθειας και δεν αποκλείεται να έχουμε μπόρες ακόμη και τοπικές καταιγίδες. Βαθμιαία θα αρχίσει ο καιρός να βελτιώνεται.

Στην υπόλοιπη χώρα κυριαρχεί ήδη η ηλιακή ακτινοβολία, έχουμε όμως και αραιές συννεφιές που δεν θα προβληματίζουν.

Ο δυτικός άνεμος έχει αρχίσει να υποχωρεί και περιορίζεται στα πιο νότια θαλάσσια τμήματα. Βαθμιαία και καθώς θα αρχίσουν να επιδρούν αυτά τα βαρομετρικά χαμηλά, θα βλέπουμε τον ΄άνεμο να στρέφεται σε νότιο και επομένως θα αρχίσει να μεταφέρεται και η αφρικανική σκόνη αλλά και η πιο θερμή αέρια μάζα, από τις ακτές της βόρειας Αφρικής.

Νωρίς το πρωί κάνει πολύ κρύο στα βορειοδυτικά τμήματα επικράτειας, σε ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις και όσο μετατοπιζόμαστε προς την πλευρά της θάλασσας, ανεβαίνει ο υδράργυρος και φτάνουμε προς το νότιο- νοτιοανατολικό Αιγαίο κοντά στους 16 βαθμούς. νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φθάσει στους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Και γύρω γύρω από την κεντρική Μακεδονία και αλλά και προς τα δυτικά τμήματα, υπάρχουν πυρήνες αστάθειας που μπορεί να δίνουν σε τοπικό επίπεδο, πυρήνες αστάθειας, που μπορεί να δίνουν σε τοπικό επίπεδο να δίνουν μπόρες ή και καταιγίδες.

Από εκεί και μετά η πιο σημαντική επιδείνωση αναμένεται από αύριο.

Αύριο τα νότια θαλάσσια τμήματα θα βρεθούν κοντά στους 30 βαθμούς και λίγο πιο βόρεια θα είμαστε κοντά στους 20 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Δύο εποχές στην ουσία στη χώρα μας, προχωρημένη άνοιξη και αφρικανική σκόνη στα νότια τμήματα και σχετικά πιο φθινοπωρινό σκηνικό στα βόρεια τμήματα.

Στην Αττική, σήμερα δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Έχουμε αραιές συννεφιές και από αύριο θα αρχίσει η συννεφιά να πυκνώνει και να μας έρχονται και λασποβροχές γιατί θα έχουμε και μεγάλες ποσότητες αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και θερμοκρασιακά θα είμαστε κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα έχει ξεκινήσει με συννεφιές, οι άνεμοι στρέφονται σε νότιους. Αύριο περιμένουμε περισσότερο κλειστό καιρό και ο υδράργυρος κοντά στους 23 με 24 βαθμούς αργά το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Σάββατο, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν στη δυτική Ελλάδα (μέσα στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο) και σταδιακά θα βλέπουμε μία επέκταση των φαινομένων αυτών ανατολικότερα και βορειότερα.

Αυτές οι βροχές θα χαρακτηρίζονται ως λασποβροχές, ιδιαίτερα για την κεντρική και νότια Ελλάδα, καθώς θα έχουν μεγάλες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, η οποία με τη βοήθεια των βροχοπτώσεων θα οδηγηθεί κάτω χαμηλά στην επιφάνεια του εδάφους.

Στα βόρεια τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα και θα βλέπουμε ακόμη και καταιγίδες.

Αυτός ο καιρός θα ολοκληρώσει τη δράση του μέχρι και αργά το βράδυ.

Η Κυριακή θα είναι μια εντελώς διαφορετική ημέρα. Ο καιρός θα βελτιώνεται και από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Θα βγει και πάλι όμως αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Θα μπει ο βορειοδυτικός άνεμος για να απομακρύνει την αφρικανική σκόνη και να βελτιωθεί και η ποιότητα του αέρα.

Από την νέα εβδομάδα, θα μας μείνει η αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Θα έχει ήδη βελτιωθεί η αφρικανική σκόνη και θα μιλάμε για σχετικά καλές θερμοκρασιακές τιμές, κοντά στους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Επομένως, περνούν αυτά τα δύο κύματα κακοκαιρίας αύριο Σάββατο, που θα χωρίσουν τη χώρα μας σε δύο εποχές και από την Κυριακή, πάμε και πάλι σε ομαλές καιρικές συνθήκες, με την αστάθεια να δηλώνει το παρών μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με την αφρικανική σκόνη να απομακρύνεται και να καθαρίζει ο ουρανός.

