Με εναλλαγές ο καιρός το επόμενο 5ήμερο – Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο.

Άστατο θα είναι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με εναλλαγές από ηλιοφάνεια σε βροχές και τοπικές καταιγίδες, αλλά και διαστήματα βελτίωσης, σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου στο ιστολόγιο του.

Την Παρασκευή η χώρα θα επηρεαστεί από υψηλές πιέσεις, με τον καιρό γενικά αίθριο και μόνο περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια. Οι άνεμοι θα φτάνουν έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 24–26 βαθμούς. Το Σάββατο το σκηνικό αλλάζει, με βροχές στο Ιόνιο, την ηπειρωτική χώρα και το βράδυ στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία, με τοπικές καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία στη ΒΔ χώρα θα πέσει ελαφρώς και στην Κρήτη μπορεί να φτάσει τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή ο καιρός βελτιώνεται, με λίγες τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς–βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τη Δευτέρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, με πιθανές πρόσκαιρες βροχές στα ορεινά της βορειοανατολικής χώρας το απόγευμα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι–βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Την Τρίτη η αστάθεια θα ενταθεί ξανά, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή) η περιοχή μας θα καλύπτεται από υψηλές πιέσεις, με αποτέλεσμα την απουσία αξιόλογων βροχών (περιορισμένη αστάθεια στη βόρεια χώρα και ίσως στη ΒΔ Ελλάδα), την επικράτηση ανέμων με ένταση το πολύ 5 μποφόρ και τον σχηματισμό τοπικών ομιχλών νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά αυτής της εποχής (μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές 24 με 26 βαθμοί).

Το Σάββατο (16/5), οι συνθήκες θα γίνουν ευνοϊκές για την εκδήλωση βροχών στο Ιόνιο, την ηπειρωτική χώρα και το βράδυ στο Β-ΒΑ Αιγαίο. Από πλευράς έντασης, οι σημαντικότερες βροχές θα σημειωθούν στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και τη Μακεδονία, όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη ΒΔ Ελλάδα θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θα φθάσει ακόμα και τους 30 βαθμούς (Κρήτη).

Την Κυριακή (17/5), ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος. Στις εξαιρέσεις η Α. Μακεδονία και η Θράκη, όπου δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά και πρόσκαιρα. Οι άνεμοι βαθμιαία θα γίνουν παντού Δ-ΒΔ με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τη Δευτέρα (18/5), προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και δεν αποκλείεται να βρέξει πρόσκαιρα στα ορεινά κυρίως της Α. Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 5 και τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά αυτής της εποχής.

Την Τρίτη (19/5), η απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί, με αποτέλεσμα την εκδήλωση αξιόλογων βροχών και τοπικών καταιγίδων κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα. Ως προς τους ανέμους και τις θερμοκρασίες, δεν αναμένονται αξιόλογες αλλαγές.