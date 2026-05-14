Tο Unmute Now δίνει ραντεβού τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Κλακάζ.

Η νέα γενιά έχει φωνή και το Unmute Now έρχεται στην Αθήνα για να ανοίξει το μικρόφωνο και να βάλει τα ηχεία στο τέρμα.

«Μαζευόμαστε, συζητάμε, προβληματιζόμαστε και διαμορφώνουμε το δικό μας μέλλον. Παιδεία, περιβάλλον, στεγαστικό, brain drain και όλα όσα μας αφορούν δεν τα αφήνουμε στην τύχη. Τα λέμε με την δική μας γλώσσα, τα διεκδικούμε με τον δικό μας τρόπο».

Το Unmute Now έρχεται στην Αθήνα μετά τη Θεσσαλονίκη και δίνει ραντεβού τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 19:30 στο Κλακάζ (Αβραμιώτου 6-8).

Το μήνυμα είναι ένα «θα ακουστούμε δυνατά, χωρίς φίλτρα».

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Zoe Pre ενώ η συνάντηση είναι ανοιχτή για όλους, όλες και όλ@!

Το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας στηρίζει το ρεύμα «Unmute Now» από την πρώτη στιγμή της ιδέας.