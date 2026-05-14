Mετά τo τελευταίο blackout σε μεγάλα τμήματα της ανατολικής Κούβας εκατοντάδες άτομα στην Αβάνα μπλόκαραν δρόμους καίγοντας σκουπίδια και φωνάζοντας αντικυβερνητικά συνθήματα.

Η κυβέρνηση της Κούβας δηλώνει ανοιχτή στο να επανεξετάσει την προσφορά βοήθειας 100 εκατ. δολαρίων από τις ΗΠΑ, λίγες ώρες μετά τις σπάνιες διαμαρτυρίες για την επιδείνωση των διακοπών ρεύματος που ξέσπασαν στο νησί.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκεζ δήλωσε την Πέμπτη ότι η Κούβα είναι «έτοιμη να ακούσει τις λεπτομέρειες της πρότασης και τον τρόπο εφαρμογής της». Οι ελλείψεις έχουν επιδεινωθεί από τον αποκλεισμό πετρελαίου που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, ο οποίος έχει περιορίσει τις προμήθειες της χώρας σε βασικά είδη όπως το ντίζελ και το μαζούτ.

Τα νοσοκομεία δεν λειτουργούν κανονικά, και τα σχολεία και οι κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν αναγκαστεί να κλείσουν. Ο τουρισμός, μια οικονομική μηχανή για την Κούβα, έχει επίσης επηρεαστεί σημαντικά. Η Κούβα στο παρελθόν βασιζόταν στη Βενεζουέλα και το Μεξικό για την προμήθεια πετρελαίου στο σύστημα διυλιστηρίων της. Ωστόσο, οι δύο χώρες έχουν διακόψει σε μεγάλο βαθμό τις προμήθειες από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με δασμούς τις χώρες που στέλνουν καύσιμα στην Κούβα.

Την Τετάρτη, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι ανανεώνει την προσφορά του για «παροχή γενναιόδωρης βοήθειας στον κουβανικό λαό».

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είπε ότι η Αβάνα είχε απορρίψει μια προηγούμενη προσφορά των ΗΠΑ για ανθρωπιστική βοήθεια αξίας 100 εκατ. δολαρίων, ισχυρισμό ωστόσο που η Κούβα αρνήθηκε.

Στην ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ επανέλαβε την προσφορά του, αλλά ξεκαθάρισε ότι η βοήθεια θα έπρεπε να διανεμηθεί «σε συντονισμό με την Καθολική Εκκλησία και άλλες αξιόπιστες ανεξάρτητες ανθρωπιστικές οργανώσεις», παρακάμπτοντας την κουβανική κυβέρνηση. Πρόσθεσε ότι η απόφαση πλέον ανήκει στο κουβανικό καθεστώς «να αποδεχτεί την προσφορά μας για βοήθεια ή να αρνηθεί την κρίσιμη βοήθεια που σώζει ζωές και τελικά να λογοδοτήσει στον κουβανικό λαό που εμποδίζει την κρίσιμη βοήθεια».

Στην απάντησή του, ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Ροντρίγκες, δήλωσε ότι δεν ήταν σαφές εάν η προσφορά βοήθειας των ΗΠΑ θα ήταν σε μετρητά ή σε είδος ενώ πρόσθεσε ότι «η κουβανική κυβέρνηση, κατά την πρακτική της, δεν απορρίπτει την ξένη βοήθεια που προσφέρεται καλή τη πίστει και με γνήσιους στόχους συνεργασίας, είτε διμερούς είτε πολυμερούς (συνεργασίας)».

Τόνισε ακόμα πως ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Κούβα θα ήταν να «αποκλιμακώσουν τα μέτρα ενεργειακού, οικονομικού, εμπορικού και χρηματοοικονομικού αποκλεισμού, τα οποία έχουν ενταθεί όσο ποτέ άλλοτε τους τελευταίους μήνες».

Τα σχόλια του Ροντρίγκεζ ακολουθούν μετά από προειδοποίηση του υπουργού Ενέργειας της χώρας, Βιθέντε ντε λα Ο Λεβί, ότι η Κούβα είχε ξεμείνει εντελώς από ντίζελ και μαζούτ. Σε συνέντευξή του σε κρατικά ΜΜΕ, ο ντε λα Ο Λεβί δήλωσε ότι υπήρχαν διαθέσιμες περιορισμένες ποσότητες φυσικού αερίου, αλλά ότι το ενεργειακό σύστημα της Κούβας βρισκόταν σε «κρίσιμη» κατάσταση λόγω του αποκλεισμού πετρελαίου υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Από την άλλη, οι Κουβανοί υποφέρουν από εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, μερικές από αυτές σε εθνικό επίπεδο, εδώ και μήνες. Την Τετάρτη, μετά την τελευταία διακοπή ρεύματος που επηρέασε μεγάλα τμήματα της ανατολικής Κούβας, καθώς και τμήματα της πρωτεύουσας, εκατοντάδες άτομα στην Αβάνα μπλόκαραν δρόμους καίγοντας σκουπίδια και φωνάζοντας αντικυβερνητικά συνθήματα.

Το Reuters έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη νύχτα διαδηλώσεων στην πόλη από τότε που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση της Κούβας τον Ιανουάριο. Κάτοικοι της γειτονιάς Σαν Μιγκέλ ντελ Παδρόν ακούστηκαν να φωνάζουν «ανάψτε τα φώτα!», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ αναγνώρισε την «ιδιαίτερα τεταμένη» κατάσταση σε όλο το νησί, την οποία απέδωσε στις ΗΠΑ. «Αυτή η δραματική επιδείνωση έχει μία μόνο αιτία: τον γενοκτονικό ενεργειακό αποκλεισμό στον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες υποβάλλουν τη χώρα μας, απειλώντας με παράλογους δασμούς εναντίον οποιουδήποτε έθνους μας προμηθεύει με καύσιμα», έγραψε στα social media.

Ο αποκλεισμός της χώρας από την Ουάσιγκτον εντάθηκε στις αρχές Μαΐου, όταν οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις σε ανώτερους Κουβανούς αξιωματούχους, τους οποίους κατηγόρησαν για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας Μπρούνο Ροντρίγκεζ χαρακτήρισε τις κυρώσεις «παράνομες και καταχρηστικές».

Με πληροφορίες του BBC/Reuters