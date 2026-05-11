Ισχυρές ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς η νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες των αγορών για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια τροφοδοσία ενέργειας.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο κινείται στα 99,79 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 4,37 δολαρίων ή 4,58%, ενώ το πετρέλαιο Μπρεντ ενισχύεται στα 105,49 δολάρια το βαρέλι, με κέρδη 4,20 δολαρίων ή 4,15%, διατηρώντας έντονα ανοδική πορεία.

Το νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές πυροδότησε η απόρριψη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, της αντιπρότασης της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί ήδη δέκα εβδομάδες. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την ιρανική πρόταση «εντελώς απαράδεκτη», διατηρώντας το αδιέξοδο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και εντείνοντας την αβεβαιότητα γύρω από τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι θέσεις της ιρανικής πλευράς δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση συμφωνίας, την ώρα που η Τεχεράνη εμφανίζεται αμετακίνητη απέναντι στις δυτικές πιέσεις. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, διαμήνυσε πως η χώρα του «δεν θα σκύψει ποτέ το κεφάλι μπροστά στον εχθρό», υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση ή παράδοση.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, ταξίαρχος Μοχαμάντ Ακραμίνια, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διαθέτει «αιφνιδιαστικές επιλογές» σε περίπτωση νέας «λανθασμένης εκτίμησης» από τους αντιπάλους της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή.

Από την πλευρά του Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμη», επισημαίνοντας πως το Ιράν συνεχίζει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου, διατηρεί ενεργές τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις και εξακολουθεί να στηρίζει περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις, ενώ παράλληλα αναπτύσσει το βαλλιστικό του πρόγραμμα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, η Τεχεράνη απέρριψε τις αμερικανικές απαιτήσεις για πλήρη εγκατάλειψη του πυρηνικού της προγράμματος, προτείνοντας ξεχωριστές διαπραγματεύσεις για το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου. Παράλληλα, το Ιράν ζητά την άρση των κυρώσεων, αποζημιώσεις πολέμου και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Η κρίση επεκτείνεται και στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να απαιτεί τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών προκειμένου να επιτρέψει την πλήρη επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Αν και δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ διέσχισε τα Στενά για πρώτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης, οι αγορές εξακολουθούν να ανησυχούν για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στην περιοχή.

Οι επενδυτές παρακολουθούν με αυξανόμενη ανησυχία τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, καθώς το Ιράν συνεχίζει επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά γειτονικών χωρών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Κουβέιτ έχουν αναφέρει περιστατικά αναχαιτίσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και επιθέσεων σε πλοία και εναέριο χώρο, ενισχύοντας το κλίμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η κρίση αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο και της επικείμενης συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πιέσει το Πεκίνο να αξιοποιήσει την επιρροή του προς την Τεχεράνη για την αποκλιμάκωση της έντασης και την ομαλοποίηση της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο η Κίνα εμφανίζεται ιδιαίτερα προσεκτική ώστε να μη διαταράξει τη στρατηγική της σχέση με το Ιράν.