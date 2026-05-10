Το Πακιστάν έλαβε την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον πόλεμο και η απάντηση εστάλη στις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα πακιστανός κυβερνητικός αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες.

Η πηγή δεν έκανε γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η δήλωση έγινε αφού ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα ότι το Ιράν έστειλε την απάντησή του σε πρόταση των ΗΠΑ να αρχίσουν ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Η απάντηση επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο, καθώς και στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας μέσω των στενών, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, χωρίς να αναφέρει πώς ή πότε μπορεί να ανοίξει και πάλι αυτή η σημαντική θαλάσσια οδός.

Τι ζητά το Ιράν

Το Ιράν έστειλε την απάντησή του στην πρόταση των ΗΠΑ για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιων για τον τερματισμό του πολέμου, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ενώ δύο φορτηγά πλοία επετράπη να περάσουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ.

Στο τηλεγράφημα του IRNA αναφέρεται ότι η απάντηση στην πρόταση των ΗΠΑ να τερματισθούν οι μάχες πριν αρχίσουν συνομιλίες για πιο επίμαχα ζητήματα, περιλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, εστάλη στο Πακιστάν, το οποίο μεσολαβεί.

Έπειτα από ένα 48ωρο σχετικής ηρεμίας ύστερα από σποραδικές συγκρούσεις την περασμένη εβδομάδα, εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίσθηκαν σήμερα πάνω από χώρες του Κόλπου, υπογραμμίζοντας την απειλή την οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η περιοχή παρά την κατάπαυση του πυρός που διαρκεί ήδη ένα μήνα.

Εντούτοις το δεξαμενόπλοιο Al Kharaitiyat της QatarEWnergy πέρασε με ασφάλεια από τα στενά και κατευθύνεται προς το λιμάνι Κάσιμ στο Πακιστάν, το πρώτο πλοίο του Κατάρ που μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο και διασχίζει τα στενά αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν τον πόλεμο στις 28 Φεβρουαρίου.

Πηγές είχαν πει νωρίτερα πως η μεταφορά αυτή, η οποία προσέφερε μια έστω και ελάχιστη ανακούφιση στο Πακιστάν έπειτα από ένα κύμα διακοπών της ηλεκτροδότησης που προκλήθηκε από τη διακοπή των ζωτικής σημασίας εισαγωγών αερίου, εγκρίθηκε από το Ιράν για να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης με το Κατάρ και το Πακιστάν, αμφότερους μεσολαβητές στον πόλεμο.

Επιπλέον ένα φορτηγό χύδην φορτίου με σημαία Παναμά και προορισμό τη Βραζιλία, που είχε προηγουμένως αποπειραθεί να διασχίσει τα στενά στις 4 Μαΐου, πέρασε αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας μια οδό που καθορίσθηκε από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο Τραμπ πιέζεται να τερματίσει τον πόλεμο πριν επισκεφθεί την Κίνα

Καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να επισκεφθεί αυτή την εβδομάδα την Κίνα, αυξάνονται οι πιέσεις για να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο, ο οποίος έχει πυροδοτήσει μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση και δημιουργεί αυξανόμενη απειλή για την παγκόσμια οικονομία.

Όμως παρά τις διπλωματικές προσπάθειες να αρθεί το αδιέξοδο ανάμεσα στις δύο πλευρές και τη διέλευση του δεξαμενόπλοιου αερίου του Κατάρ, η απειλή για τις οδούς της ναυσιπλοΐας και τις οικονομίες της περιοχής παραμένει αυξημένη.

Σήμερα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη προερχόμενα από το Ιράν, ενώ το Κατάρ καταδίκασε μια επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους που έπληξε ένα φορτηγό πλοίο που ερχόταν στα ύδατά του από το Αμπού Ντάμπι. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνά του αντιμετώπισε εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισήλθαν στον εναέριο χώρο του.

Η Τεχεράνη έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό τη διέλευση πλοίων που δεν είναι ιρανικά μέσω των στενών του Ορμούζ.

Ο πρωθιυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, ο οποίος συζήτησε τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χθες, Σάββατο, στο Μαϊάμι, δήλωσε στον ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ότι η χρήση των στενών του Ορμούζ ως «εργαλείου πίεσης» το μόνο που θα καταφέρει θα είναι να βαθύνει την κρίση.

Ο ίδιος είπε στον Αραγτσί στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν πρέπει να κινδυνεύσει, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, χωρίς να διευκρινίσει την ακριβή ημερομηνία που έγινε το τηλεφώνημα. Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών μίλησε επίσης με τον Αραγτσί, δήλωσε αξιωματούχος στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ιρανοί βουλευτές έχουν δηλώσει ότι συντάσσουν νομοσχέδιο για να επισημοποιήσουν τη διαχείριση των στενών από το Ιράν, με διατάξεις που περιλαμβάνουν απαγόρευση διέλευσης σκαφών «εχθρικών κρατών». Τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί οι μεγαλύτερες αναζωπυρώσεις στις μάχες μέσα και γύρω από τα στενά αφότου άρχισε η κατάπαυση του πυρός πριν από ένα μήνα: τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν προχθές, Παρασκευή, νέα επίθεση και σποραδικές συγκρούσεις αναφέρθηκαν ανάμεσα σε ιρανικές δυνάμεις και αμερικανικά σκάφη στα στενά.

Η Ουάσινγκτον επέβαλε τον περασμένο μήνα αποκλεισμό στα ιρανικά σκάφη, όμως μέχρι στιγμής η Τεχεράνη δεν βιάζεται να απαντήσει στις εκκλήσεις για τερματισμό του πολέμου, για τον οποίο δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν είναι δημοφιλής στους αμερικανούς ψηφοφόρους που βρίσκονται αντιμέτωποι με όλο και υψηλότερες τιμές της βενζίνης.

Ανάλυση της CIA έδειξε ότι, για περίπου άλλους τέσσερις μήνες, το Ιράν δεν θα υποστεί σοβαρή οικονομική πίεση από τον αμερικανικό αποκλεισμό, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει το θέμα.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών χαρακτήρισε ψευδείς τους «ισχυρισμούς» γι' αυτή την εκτίμηση της CIA, στην οποία είχε αναφερθεί για πρώτη φορά η Washington Post. Οι ΗΠΑ δεν έχουν επίσης διεθνή υποστήριξη στη σύγκρουση, με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αρνούνται εκκλήσεις να στείλουν πλοία για να ανοίξουν τα στενά του Χορμούζ χωρίς να υπάρχουν μια πλήρης ειρηνευτική συμφωνία και μια αποστολή με διεθνή εντολή.

Αφού συνάντησε την ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι την Παρασκευή, ο Ρούμπιο διερωτήθηκε γιατί η Ιταλία και άλλοι σύμαχοι δεν υποστηρίζουν τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να ανοίξουν και πάλι τα στενά, προειδοποιώντας για ένα επικίδνυνο προηγούμενο αν επιτραπεί στην Τεχεράνη να ελέγχει ένα διεθνή υδάτινο δίαυλο. Η Βρετανία, η οποία μαζί με τη Γαλλία εργάζεται πάνω σε μια πρόταση για τη διασφάλιση της ασφαλους διέλευσης μέσω των στενών μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση, ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, ότι αναπτύσσει ένα πολεμικό πλοίο στη Μέση Ανατολή εν αναμονή μιας τέτοιας διεθνούς αποστολής.