Η απάντηση της Τεχεράνης ερμηνεύεται ως προσπάθεια διαπραγματευτικής πίεσης, με στόχο να διασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους σε περίπτωση που προχωρήσουν συνομιλίες για αποκλιμάκωση της έντασης.

Η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου έχει σταλεί στο Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής στη σύγκρουση, όπως μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

Η Τεχεράνη, όπως υποστηρίζει το aljazeera, χωρίς να απορρίπτει ευθέως κάθε προοπτική αποκλιμάκωσης, έθεσε συγκεκριμένες πολιτικές και στρατηγικές προϋποθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις δικές της θέσεις και ανησυχίες.

Οι ιρανικές αρχές εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στην αμερικανική πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι οι μέχρι τώρα κινήσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν δημιουργήσει το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης για άμεση κατάπαυση του πυρός. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη, με τις εξελίξεις να εξαρτώνται από τις επόμενες διπλωματικές και στρατιωτικές κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών.