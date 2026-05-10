Οι εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία στη διεθνή ναυτιλία, καθώς οποιαδήποτε κλιμάκωση στην περιοχή μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις ροές πετρελαίου και το κόστος μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως.

Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι πλοία χωρών που συμμορφώνονται με τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά τη διέλευσή τους από το Στενό του Ορμούζ, μια από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με ιρανικές δηλώσεις, το ζήτημα εξετάζεται στο πλαίσιο ενδεχόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα αφορούν τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, με αναφορές ακόμη και σε περιορισμούς για πλοία «εχθρικών κρατών».

Η κίνηση αυτή έρχεται σε ένα ήδη τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου οι σχέσεις Ιράν–ΗΠΑ παραμένουν ιδιαίτερα εύθραυστες, ενώ το Στενό του Ορμούζ αποτελεί κομβικό σημείο για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.