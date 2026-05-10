«Τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα», αν δεν πήγες στο ΟΑΚΑ να δεις τους Metallica.

H στιγμή που πρέπει να βάλεις τις σκέψεις σου σε τάξη για να δώσεις μια γεύση από όσα ζήσαμε χθες το βράδυ (9/05) στην ιστορική συναυλία των Metallica, είναι η πιο δύσκολη, για τον απλούστατο λόγο ότι βρίσκεσαι ακόμα σε ένα ντελίριο, μονολογώντας «τι ζήσαμε χθες βράδυ, ρε φίλε;».

Κάπως έτσι λοιπόν, διαπιστώσαμε (όχι ότι δεν το ξέραμε οι φαν), ότι τα 16 χρόνια που έκαναν να επιστρέψουν στην Ελλάδα ήταν πολλά και η δίψα των Ελλήνων θαυμαστών τους, ήταν μεγάλη.

Aποθέωση, σεισμός, τυφώνας, ισοπέδωση. Μπορώ να πω κι άλλα, αλλά θα γίνω κουραστική και δεν το θέλω. Οι Metallica έφεραν την υπερπαραγωγή που έχει τρελάνει όλο τον πλανήτη, και στην Ευρώπη, με πρώτο σταθμό την Αθήνα.



Πάνω από 80.000 κόσμος πλημμύρισε το Ολυμπιακό Στάδιο και ακόμα πιο τυχεροί όσοι κατάφεραν να βρεθούν σε απόσταση αναπνοής, ακριβώς κάτω από την εντυπωσιακή 360 μοιρών σκηνή.

Οι Metallica έκαναν τη θεαματική τους είσοδο στο στάδιο λίγο πριν τις 9 το βράδυ, με τη γνώριμη ιεροτελεστία με τα It’s A Long Way to the Top των AC/DC και Ecstasy of Gold του Ennio Morricone, βάζοντας φωτιά στο ΟΑΚΑ. Για δύο ώρες άνθρωποι κάθε ηλικίας -νεαρές παρέες, οικογένειες με μικρά παιδιά, μεσήλικες- παραληρούσαν στους καταιγιστικούς ήχους του συγκροτήματος, με αγαπημένα και διαχρονικά κομμάτια.

Και θα σου πω μια αλήθεια. όσοι ήταν χθες βράδυ στο ΟΑΚΑ, έχουν όλοι ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και κάνουν λόγο για μια από τις καλύτερες συναυλίες των τελευταίων ετών στη χώρα μας. Ορισμένοι που δεν θέλησαν ή δεν μπόρεσαν να έρθουν, ίσως είναι και αυτοί που γκρινιάζουν και μιζεριάζουν για χίλιους δύο λόγους: από το ακριβό εισιτήριο μέχρι ότι οι Metallica ήρθαν να κάνουν αρπαχτή, ξεχνώντας ότι μιλάμε για το νούμερο ένα metal συγκρότημα που παραμένει ενεργό και στην κορυφή εδώ και δεκαετίες. Οι Metallica ακολουθούν και προσαρμόζονται στην εποχή τους όπως και εγώ και εσύ που έβγαζες αίμα όταν έμπαινε το Creeping Death και τώρα βγάζεις φωτογραφίες και σέλφι με το κινητό.



Στο δια ταύτα τώρα, οι Metallica προκάλεσαν σεισμό στο ΟΑΚΑ με την ενέργειά τους και την best of setlist. Τα περισσότερα τραγούδια που έπαιξαν χθες ήταν από το Black Album (5 στο σύνολο), ενώ έπαιξαν τρία από το Ride the Lightning, μεταξύ των οποίων και το Fade to Black, που δεν το περιμέναμε.



Η viral στιγμή τους ήταν το doodle των των Robert Trujillo και Kirk Hammett ο οποίος αφού μίλησε με θαυμασμό για τον ελληνικό πολιτισμό, έπαιξε τον Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη και το Δεν Χωράς Πουθενά από τις Τρύπες του Γιάννη Αγγελάκα, σηκώνοντας όλο το στάδιο στον αέρα!







Σημειώνεται ότι τη χθεσινή συναυλία άνοιξαν στις 18:00 οι Knocked Loose, ενώ στις 19:00 στη σκηνή ανέβηκαν οι Gojira, ζεσταίνοντας για καλά την ατμόσφαιρα.





Το setlist των Metallica στο ΟΑΚΑ:

Creeping Death For Whom the Bell Tolls Moth Into Flame King Nothing Lux Æterna The Unforgiven Fuel Kirk and Rob Doodle (Ζορμπάς και Τρύπες Δεν χωράς πουθενά) Fade to Black Wherever I May Roam Nothing Else Matters Sad but True One Seek & Destroy Master of Puppets Enter Sandman