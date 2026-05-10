Το MV Hondius βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς υγειονομικής επιτήρησης μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων χανταϊού εν πλω, με τις ευρωπαϊκές αρχές να εξετάζουν ειδικά πρωτόκολλα απομόνωσης και επαναπατρισμού των επιβατών.

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι ελληνικές Αρχές για τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη που βρίσκεται στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού και αρκετοί θάνατοι επιβατών. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η μεταφορά του με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες φέρονται να συντονίζουν το σχέδιο επιστροφής του 70χρονου, ο οποίος –σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες– δεν έχει προσβληθεί από τον ιό και βρίσκεται σε επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ.

Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο το στρατιωτικό αεροσκάφος να μεταβεί είτε στην Τενερίφη, όπου κατευθύνεται το πλοίο, είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ανάλογα με τον τελικό σχεδιασμό των υγειονομικών και διπλωματικών αρχών.

Πώς θα απομακρυνθούν οι επιβάτες

Οι επιβάτες, κανένας από τους οποίους δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα λοίμωξης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις από τις ισπανικές υγειονομικές αρχές ώστε να διασφαλιστεί ότι παραμένουν ασυμπτωματικοί και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στη στεριά με μικρές βάρκες, σύμφωνα με Ισπανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

Από εκεί θα πραγματοποιηθεί η επιχείρηση αποβίβασης των επιβατών και μεταφοράς τους στο αεροδρόμιο Tenerife South ώστε να ταξιδέψουν στις χώρες τους. Οι Ισπανοί, που θα είναι οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν, θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla στη Μαδρίτη για να περάσουν καραντίνα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Τενερίφη, με κατοίκους να πραγματοποιούν διαδηλώσεις ζητώντας αυστηρότερα μέτρα προστασίας και μεγαλύτερη διαφάνεια από τις αρχές. Παρά τους φόβους, ο ΠΟΥ υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επιβάτες με ενεργά συμπτώματα πάνω στο πλοίο και ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά από διεθνείς υγειονομικούς οργανισμούς.

Διεθνής αερογέφυρα

Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία θα στείλουν αεροπλάνα για να επαναπατριστούν οι πολίτες τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει δύο ακόμη αεροπλάνα για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες.

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβεβαιώσε πτήσεις έκτακτης ανάγκης για πολίτες εκτός ΕΕ των οποίων οι χώρες δεν μπόρεσαν να στείλουν αεροπλάνο.

Οι 22 Βρετανοί επιβάτες και προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη βορειοδυτική Αγγλία γμόλις επαναπατριστούν. Οι Αμερικανοί θα σταλούν στη Νεμπράσκα για καραντίνα και τεστ.

Όλοι οι επιβάτες, καθώς και τα 17 μέλη του πληρώματος, θα εκκενωθούν, αλλά 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο και θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία, δήλωσε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία. Οι αποσκευές και η σορός επιβάτη θα παραμείνουν στο πλοίο που θα απολυμανθεί στην Ολλανδία.

Οι Ισπανοί πολίτες θα αποβιβαστούν πρώτοι, με τη σειρά εκκένωσης των υπόλοιπων ομάδων, που θα αποβιβαστούν μόνο όταν το αεροπλάνο εκκένωσης είναι έτοιμο για αναχώρηση, όπως ανακοινώθηκε.