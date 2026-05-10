Οι επιβάτες θα απομακρύνονται σταδιακά με ειδικά σκάφη και θα μεταφέρονται απευθείας στο αεροδρόμιο για τις πτήσεις επαναπατρισμού τους.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές στην Τενερίφη, καθώς το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχουν εντοπιστεί κρούσματα χανταϊού, έφτασε στα Κανάρια Νησιά εν μέσω έντονης ανησυχίας των κατοίκων. Οι ισπανικές αρχές και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιχειρούν να καθησυχάσουν τους πολίτες, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία επαφή των επιβατών με τον τοπικό πληθυσμό.

Αυτοπροσώπως ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, έσπευσε στο ισπανικό νησί και απηύθυνε καθησυχαστικό μήνυμα στους κατοίκους. «Δεν είναι συνηθισμένο για μένα να μιλώ στους ανθρώπους μιας μόνο κοινότητας, αλλά σήμερα αισθάνομαι ότι είναι απαραίτητο», είπε, διαβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται για νέο COVID και ότι το πρωτόκολλο ασφαλείας που θα τηρηθεί δεν προβλέπει επαφή με τους επιβάτες.

Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει καταρτιστεί, το πλοίο δεν θα δέσει απευθείας σε λιμάνι της Τενερίφης αλλά θα παραμείνει αγκυροβολημένο ανοιχτά του βιομηχανικού λιμένα Γραναδίγια, μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Οι ισπανικές αρχές ξεκαθάρισαν ότι θα εφαρμοστούν αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ ειδικοί επιδημιολόγοι που βρίσκονται ήδη πάνω στο πλοίο πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους ώστε όσοι αποβιβαστούν να είναι ασυμπτωματικοί. Παράλληλα, θα απαγορεύεται η ναυσιπλοΐα σε συγκεκριμένη ακτίνα γύρω από το MV Hondius για λόγους ασφαλείας.

Πώς θα απομακρυνθούν οι επιβάτες

Οι επιβάτες, κανένας από τους οποίους δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα λοίμωξης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις από τις ισπανικές υγειονομικές αρχές ώστε να διασφαλιστεί ότι παραμένουν ασυμπτωματικοί και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στη στεριά με μικρές βάρκες, σύμφωνα με Ισπανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

Από εκεί θα πραγματοποιηθεί η επιχείρηση αποβίβασης των επιβατών και μεταφοράς τους στο αεροδρόμιο Tenerife South ώστε να ταξιδέψουν στις χώρες τους. Οι Ισπανοί, που θα είναι οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν, θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla στη Μαδρίτη για να περάσουν καραντίνα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Τενερίφη, με κατοίκους να πραγματοποιούν διαδηλώσεις ζητώντας αυστηρότερα μέτρα προστασίας και μεγαλύτερη διαφάνεια από τις αρχές. Παρά τους φόβους, ο ΠΟΥ υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επιβάτες με ενεργά συμπτώματα πάνω στο πλοίο και ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά από διεθνείς υγειονομικούς οργανισμούς.

Διεθνής αερογέφυρα

Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία θα στείλουν αεροπλάνα για να επαναπατριστούν οι πολίτες τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει δύο ακόμη αεροπλάνα για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες.

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβεβαιώσε πτήσεις έκτακτης ανάγκης για πολίτες εκτός ΕΕ των οποίων οι χώρες δεν μπόρεσαν να στείλουν αεροπλάνο.

Οι 22 Βρετανοί επιβάτες και προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη βορειοδυτική Αγγλία γμόλις επαναπατριστούν. Οι Αμερικανοί θα σταλούν στη Νεμπράσκα για καραντίνα και τεστ.

Όλοι οι επιβάτες, καθώς και τα 17 μέλη του πληρώματος, θα εκκενωθούν, αλλά 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο και θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία, δήλωσε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία. Οι αποσκευές και η σορός επιβάτη θα παραμείνουν στο πλοίο που θα απολυμανθεί στην Ολλανδία.

Οι Ισπανοί πολίτες θα αποβιβαστούν πρώτοι, με τη σειρά εκκένωσης των υπόλοιπων ομάδων, που θα αποβιβαστούν μόνο όταν το αεροπλάνο εκκένωσης είναι έτοιμο για αναχώρηση, όπως ανακοινώθηκε.