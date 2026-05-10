Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου το 80% των αδήλωτων POS που έχουν εντοπιστεί προέρχεται από τη Βουλγαρία.

Στη διοχέτευση χρημάτων από συναλλαγές με κάρτες σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού, αντί για ελληνικούς επαγγελματικούς λογαριασμούς, βασίζεται το νέο μοντέλο φοροδιαφυγής που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού την ΑΑΔΕ. Μέσω αδήλωτων POS που συνδέονται με παρόχους και τράπεζες εκτός Ελλάδας, επιχειρήσεις εμφανίζονται να λειτουργούν κανονικά απέναντι στους πελάτες τους, εκδίδοντας αποδείξεις που όμως δεν καταγράφονται ποτέ στα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης. Με αυτόν τον τρόπο αποκρύπτονται έσοδα, δεν αποδίδεται ο ΦΠΑ που εισπράττεται και σημαντικά ποσά καταλήγουν εκτός ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Οι έλεγχοι που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έχουν αποκαλύψει εκατοντάδες περιπτώσεις επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν αδήλωτα POS, κυρίως στους κλάδους της εστίασης και της διασκέδασης, όπου καταγράφονται υψηλοί τζίροι λιανικών συναλλαγών.

Οι φορολογικές αρχές εκτιμούν ότι τα χρήματα από τις συναλλαγές κατατίθενται αρχικά σε λογαριασμούς του εξωτερικού και στη συνέχεια επαναπατρίζονται κυρίως μέσω μεταφοράς μετρητών. Η Βουλγαρία αποτελεί την πιο δημοφιλή επιλογή λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας και της ευκολίας μετακινήσεων, καθώς επιτρέπεται η μεταφορά έως 10.000 ευρώ ανά άτομο χωρίς υποχρέωση δήλωσης στις αρχές. Με τη συμμετοχή συγγενών, συνεργατών ή υπαλλήλων, μεγάλα ποσά μπορούν να εισέρχονται στη χώρα χωρίς να αφήνουν ίχνος στο τραπεζικό σύστημα.

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέσω της διασύνδεσης ταμειακών μηχανών και POS — μέτρο που έχει αποφέρει στο Δημόσιο περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ επιπλέον έσοδα — οι ελεγκτικοί μηχανισμοί διαπιστώνουν ότι η φοροδιαφυγή προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και αξιοποιεί τεχνολογικά «παράθυρα» για να συνεχίσει να λειτουργεί.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η κατοχή POS από το εξωτερικό δεν είναι παράνομη, υπό την προϋπόθεση ότι το τερματικό έχει δηλωθεί κανονικά στο μητρώο POS της ΑΑΔΕ και ότι τα στοιχεία των συναλλαγών διαβιβάζονται στο MyData. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που εντοπίζονται από τις αρχές, τα POS είτε δεν έχουν δηλωθεί είτε λειτουργούν χωρίς να διασυνδέονται με τις ταμειακές μηχανές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι κυρώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Για μη εγκατάσταση ή μη χρήση POS προβλέπεται πρόστιμο 1.500 ευρώ, ενώ για μη διασύνδεση POS με ταμειακή τα πρόστιμα κυμαίνονται από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης. Παράλληλα, προβλέπονται πρόστιμα έως και 200.000 ευρώ για παρόχους POS που δεν συμμορφώνονται με το ισχύον πλαίσιο.

Οι φορολογικές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, με ιδιαίτερη έμφαση στις τουριστικές περιοχές και στις επιχειρήσεις υψηλής επισκεψιμότητας, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι οι επιτήδειοι θα συνεχίσουν να αναζητούν τρόπους παράκαμψης των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου.