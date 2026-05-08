Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η μεγάλη πλειονότητα των επιστροφών πραγματοποιείται πλέον με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση των ΔΟΥ

Περισσότερα από 219 εκατ. ευρώ σε επιστροφές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουν ήδη καταβληθεί ή συμψηφιστεί από την ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης, το συνολικό ποσό επιστροφών και συμψηφισμών ανέρχεται σε 219,07 εκατ. ευρώ και αφορά συνολικά 1.167.877 ΑΦΜ.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η μεγάλη πλειονότητα των επιστροφών πραγματοποιείται πλέον με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση των ΔΟΥ. Ειδικότερα, άμεσες επιστροφές μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος έλαβαν 765.310 φορολογούμενοι, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 137,27 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, μέσω κεντρικών συμψηφισμών πραγματοποιήθηκαν επιστροφές ή συμψηφισμοί για 301.034 ΑΦΜ, συνολικού ύψους 56,34 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό των άμεσων επιστροφών φόρου ανέρχεται πλέον στο 65,53%, ενώ οι επιστροφές και οι συμψηφισμοί που διεκπεραιώνονται κεντρικά αντιστοιχούν στο 25,78% των συνολικών υποθέσεων. Συνολικά, το 91,78% των επιστροφών έχει ολοκληρωθεί είτε μέσω άμεσης καταβολής είτε μέσω αυτοματοποιημένων συμψηφισμών, στοιχείο που αποτυπώνει τη σημαντική επιτάχυνση στη διαδικασία εκκαθάρισης των δηλώσεων.

Περιορισμένος παραμένει ο αριθμός των υποθέσεων που απαιτούν παρέμβαση των εφοριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης, μέσω των ΔΟΥ πραγματοποιήθηκαν συμψηφισμοί και επιστροφές για 5.508 ΑΦΜ, συνολικού ύψους 4,06 εκατ. ευρώ.

Οι φορολογούμενοι που δικαιούνται επιστροφή φόρου θα πρέπει να έχουν δηλώσει σωστά τον τραπεζικό τους λογαριασμό (ΙΒΑΝ) στην ΑΑΔΕ, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η καταβολή των χρημάτων. Αν κατά την ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης δεν υπάρχει καταχωρημένος ΙΒΑΝ στο σύστημα και από την εκκαθάριση προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο, τότε εμφανίζεται αυτόματα σχετικό ενημερωτικό μήνυμα προς τον φορολογούμενο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η διαδικασία δήλωσης του τραπεζικού λογαριασμού γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE. Ο πολίτης πρέπει να εισέλθει στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία» και να καταχωρήσει τον λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί η επιστροφή φόρου. Μάλιστα, κατά την υποβολή της δήλωσης παρέχεται ειδικός σύνδεσμος που οδηγεί απευθείας στη σχετική εφαρμογή, διευκολύνοντας τη διαδικασία.

Στις περιπτώσεις έγγαμων φορολογουμένων ή ζευγαριών με σύμφωνο συμβίωσης, κάθε σύζυγος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης πρέπει να εισέρχεται ξεχωριστά με τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet για να δηλώσει ή να επιβεβαιώσει τον ΙΒΑΝ του. Η σωστή καταχώριση του λογαριασμού θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκαιρη ολοκλήρωση της επιστροφής φόρου.

