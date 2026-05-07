Με ταχείς ρυθμούς εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το 2026, καθώς σχεδόν τρία εκατομμύρια δηλώσεις έχουν ήδη κατατεθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, ενώ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι εμφανίζονται να δικαιούνται επιστροφή φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έως τις 5 Μαΐου 2026 είχαν υποβληθεί συνολικά 2.973.212 δηλώσεις Ε1, 947.402 έντυπα Ε2 και 252.416 έντυπα Ε3, καταγράφοντας σημαντικά αυξημένο ρυθμό σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές.

Η έντονη κινητικότητα αποδίδεται, σύμφωνα με στελέχη της φορολογικής διοίκησης, τόσο στην εξοικείωση των πολιτών με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όσο και στα νέα φορολογικά κίνητρα που συνδέονται με την έγκαιρη υποβολή της δήλωσης και την εφάπαξ εξόφληση του φόρου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία των εκκαθαρίσεων, καθώς οι δικαιούχοι επιστροφής ή συμψηφισμού φόρου ανέρχονται σε 1.071.852 φορολογούμενους, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 91,78% των σχετικών εκκαθαρίσεων. Το συνολικό ποσό των επιστροφών φτάνει τα 197,67 εκατ. ευρώ.

Από αυτούς, 765.310 φορολογούμενοι έλαβαν άμεση επιστροφή φόρου χωρίς συμψηφισμό, καθώς δεν είχαν άλλες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο. Το ποσό των άμεσων επιστροφών ανέρχεται σε 137,27 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, για 301.034 φορολογούμενους πραγματοποιήθηκαν κεντρικοί συμψηφισμοί και επιστροφές συνολικού ύψους 56,34 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη 5.508 υποθέσεις διεκπεραιώθηκαν μέσω των ΔΟΥ, με επιστροφές και συμψηφισμούς που ξεπερνούν τα 4 εκατ. ευρώ.

Η φετινή διαδικασία συνοδεύεται από νέο σύστημα εκπτώσεων φόρου, το οποίο επιβραβεύει όσους προχωρούν νωρίς στην υποβολή της δήλωσής τους και εξοφλούν εφάπαξ την οφειλή τους. Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι που θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τις 15 Μαΐου και θα πληρώσουν ολόκληρο τον φόρο μέχρι την προθεσμία της πρώτης δόσης, δικαιούνται έκπτωση 4% επί του συνολικού ποσού του φόρου και των λοιπών βεβαιωμένων οφειλών.

Για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Ιουνίου, η έκπτωση μειώνεται στο 3%, ενώ για όσους ολοκληρώσουν την υποβολή έως τις 15 Ιουλίου, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 2%.

Ενδεικτικά, φορολογούμενος με χρεωστικό εκκαθαριστικό ύψους 1.200 ευρώ θα εξοικονομήσει 48 ευρώ εφόσον υποβάλει τη δήλωσή του έως τις 15 Μαΐου και καταβάλει εφάπαξ τον φόρο, πληρώνοντας τελικά 1.152 ευρώ. Αν η ίδια δήλωση κατατεθεί έως τις 15 Ιουνίου, η έκπτωση περιορίζεται στα 36 ευρώ και η τελική οφειλή διαμορφώνεται στα 1.164 ευρώ.

Αντίστοιχα, για οφειλή 2.500 ευρώ, η έκπτωση 4% οδηγεί σε όφελος 100 ευρώ, ενώ με έκπτωση 2% το όφελος περιορίζεται στα 50 ευρώ. Σε ακόμη μεγαλύτερες οφειλές, όπως φόρος 5.000 ευρώ, το οικονομικό όφελος μπορεί να φτάσει τα 200 ευρώ για όσους κινηθούν έως τα μέσα Μαΐου.

Η εξόφληση του φόρου εισοδήματος προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου και τις υπόλοιπες επτά έως το τέλος των επόμενων μηνών.