Σημαντική επιτάχυνση καταγράφεται στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το τρέχον έτος, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα οποία αποτυπώνουν έντονη κινητικότητα ήδη από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας.

Μέχρι τις 17 Απριλίου 2026 έχουν υποβληθεί συνολικά περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1, ενώ οι δηλώσεις Ε2 ανέρχονται σε περίπου 530,9 χιλιάδες και οι δηλώσεις Ε3 ξεπερνούν τις 120,8 χιλιάδες, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή ενεργοποίηση των φορολογουμένων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο προηγούμενων ετών .

Η εικόνα των εκκαθαρίσεων εμφανίζεται ισορροπημένη ως προς την κατανομή των αποτελεσμάτων, με το 23,74% των δηλώσεων να είναι χρεωστικές, το 37,84% πιστωτικές και το 38,42% μηδενικές. Σε επίπεδο ποσών, οι χρεωστικές δηλώσεις αντιστοιχούν σε συνολικό ύψος φόρου περίπου 534,0 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη βασική φορολογική επιβάρυνση για σημαντικό τμήμα των υπόχρεων. Από την άλλη πλευρά, οι πιστωτικές δηλώσεις φθάνουν τα 192,5 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τα ποσά που επιστρέφονται στους φορολογουμένους. O μέσος φόρος ανά χρεωστική δήλωση ανέρχεται σε 977 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία των επιστροφών και των συμψηφισμών, καθώς μέχρι σήμερα περισσότεροι από 446,5 χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν λάβει επιστροφή ή έχουν δει συμψηφισμό των οφειλών τους, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 94,25% των σχετικών περιπτώσεων. Το συνολικό ποσό που έχει ήδη αποδοθεί μέσω άμεσων επιστροφών σε ενήμερους δικαιούχους χωρίς εκκρεμείς οφειλές ανέρχεται σε περίπου 94,6 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την εικόνα ταχύτερης εκκαθάρισης σε σχέση με προηγούμενες χρονιές .

Σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση των επιστροφών, το μεγαλύτερο μερίδιο πραγματοποιείται μέσω κεντρικών συμψηφισμών και επιστροφών, που ανέρχονται σε περίπου 65,8 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 67,45% των περιπτώσεων. Επιπλέον, ποσό περίπου 28,2 εκατ. ευρώ, ήτοι 26,52%, διεκπεραιώνεται μέσω διαδικασιών από τις ΔΟΥ, ενώ ένα πολύ μικρότερο ποσοστό, της τάξης του 0,28%, αντιστοιχεί σε ποσό περίπου 0,6 εκατ. ευρώ και αφορά ειδικές περιπτώσεις επιστροφών .