Η Έλενα Τσαγκρινού μίλησε για τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Το νέο ζευγάρι της ελληνικής showbiz φαίνεται να είναι η Έλενα Τσαγκρινού με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Η είδηση έγινε αρχικά γνωστή ανήμερα της ονομαστικής εορτής της ερμηνεύτριας η οποία δημοσίευσε μία φωτογραφία της με λουλούδια που της είχε προσφέρει ο παρουσιαστής.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε η ίδια, επιβεβαίωσε τις φήμες με έναν πρωτότυπο τρόπο.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο γιο της αλλά και στο νέο της τραγούδι «Καίγομαι».

Έτσι, όταν ρωτήθηκε για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και το αν είναι ερωτευμένη μαζί του, δήλωσε χαμογελώντας: «Το τραγούδι μου νομίζω τα λέει όλα γι’ αυτό που περιγράφεις».

Όταν ρωτήθηκε για την κοινή της φωτογραφία με τη συνεργάτιδα και πρώην σύντροφο του παρουσιαστή, ανέφερε: «Η πλευρά του δικού μου συντρόφου είναι πολύ ξεκάθαρη, οπότε δεν τίθεται θέμα. Είναι επαγγελματική σχέση. Ο λόγος που ανέβηκε αυτό το βίντεο είναι γιατί πραγματικά δεν τίθεται κανένα θέμα».