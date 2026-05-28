Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Χριστίνα Μπόμπα, η οποία αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Σάκη Τανιμανίδη και στον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν πάντα να περνούν ποιοτικό χρόνι ως ζευγάρι.

Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη που παραχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης 28 Μαΐου στο «Talk to Mad», ο χρόνος με τα παιδιά τους αποτελεί προτεραιότητα και των δύο, ωστόσο προσπαθούν να διατηρούν τις ισορροπίες και στην προσωπική τους ζωή.

«Δεν βρίσκουμε πάντα χρόνο. Αυτό φαίνεται ίσως πιο ουτοπικό απ’ ότι είναι. Εγώ ας πούμε, τρέχω όλο το κομμάτι του BeWell, όλο το operation, το marketing… όλα αυτά τα κομμάτια. Είμαι συνέχεια στο γραφείο και αυτό τον μήνα δεν παίρνουμε ανάσα… και λογικό. Ο Σάκης έχει τα δικά του κομμάτια εκτός από το BeWell, οπότε γενικά τρέχουμε. Υπάρχει ένα τρέξιμο…», σημείωσε αρχικά η Χριστίνα Μπόμπα.

Στην συνέχεια ωστόσο, τόνισε ότι η επικοινωνία τους προκύπτει από αμοιβαία προσπάθεια με προτεραιότητα τις δίδυμες κόρες τους: «Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι για εμάς είναι αδιαπραγμάτευτα πρώτη προτεραιότητα ο χρόνος με τα παιδιά μας… Δεν ξεπερνιούνται ποτέ εκεί τα όρια, ο κόσμος να χαλάει και να καίγεται. Όλα τα υπόλοιπα είναι όντως μαγικός χρόνος. Δεν τον βρίσκουμε τόσο συχνά όσο φαίνεται. Προσπαθούμε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα να τρυπώσουμε τον χρόνο να κάνουμε κάτι οι δυο μας. Όλο αυτό… υπάρχει δουλίτσα».