Η ανάρτηση του Μάρκου Σεφερλή και η ευχές για τα γενέθλια του γιου του.

Μία διαφορετική δημοσίευση έκανε την Πέμπτη 28 Μαΐου ο Μάρκος Σεφερλής στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποίας θέλησε να ευχηθεί στο γιο του για τα γενέθλιά του.

Στην ανάρτησή που έκανε πρόσθεσε μία φωτογραφία από τον 22χρονο – πλέον – νέο και τη συνόδευσε με ένα μακροσκελές κείμενο αφιερωμένο σε εκείνον.

Συγκεκριμένα, στη λεζάντα του, εκφράζει μερικά από τα βαθύτερα συναισθήματά του, σημειώνοντας ότι από την ημέρα της γέννησής του, άλλαξε η ζωή του.

«Κι όσο μεγαλώνεις, τόσο πιο όμορφος γίνεται ο κόσμος γύρω μου! 22 χρόνια! 22 χρόνια διαφορετικά από τα προηγούμενα 36 που είχα ζήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή!

Τη στιγμή που γεννήθηκες! Και τ’ άλλαξες όλα! Σ’ ευχαριστώ γιε μου! Σ’ ευχαριστώ για όλα! Και βέβαια, ένα τεράστιο «Ευχαριστώ» στη μανούλα σου @elenatsavalia γιατί αν δεν ήταν εκείνη, δεν θα σου έγραφα τώρα αυτό το μήνυμα! Σ’ αγαπώ ως το φεγγάρι και πίσω ξανά!», έγραψε χαρακτηριστικά ο κωμικός.