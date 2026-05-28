Με μία συγκινητική ανάρτηση έκανε η Κάιλι Μινογκ που σήμερα γιορτάζει τα 58α γενέθλιά της.

Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Kylie», αφιερωμένο στην ζωή της Κάιλι Μινογκ, στάθηκε η αφορμή ώστε η ίδια να ανατρέξει στο παρελθόν και να κάνει μία συγκινητική ανάρτηση για τα 58α γενέθλιά της.

Κατά τη διάρκεια της ταινίας, η 58χρονη, πλέον, ερμηνεύτρια μιλάει για την περιπέτεια που είχε με την υγεία της, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στο πόσο της άλλαξε τον τρόπο σκέψης.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην διάγνωσή της με καρκίνο του μαστού, λίγο πριν από τα 40 της χρόνια, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι η μάχη ήταν για εκείνη «ένα βίαιο μάθημα».

Σήμερα, 28 Μαΐου, με αφορμή τα γενέθλιά της δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media στιγμιότυπα και βίντεο από την παιδική της ηλικία.

{https://www.instagram.com/p/DY4YqvJNpeL/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως ανέφερε τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ την έκαναν να αναζητήσει το παρελθόν της, ενώ στη λεζάντα της δημοσίευσης αναφέρει: «Άλλος ένας χρόνος γύρω από τον ήλιο & κάπως κατέληξα ακριβώς εκεί που έπρεπε να είμαι... βαθιά μέχρι το γόνατο σε παλιά βίντεο στο σπίτι. Κάνοντας το ντοκιμαντέρ μου θύμισε από πού έρχομαι και γιατί τα κάνω όλα αυτά. Οικογένεια για πάντα. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη σήμερα…».