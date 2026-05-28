Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.348,45 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,91%. Ο τζίρος εκτινάχθηκε στα 438,82 εκατ. ευρώ, με τη ΔΕΗ να απορροφά πάνω από τα μισά των συναλλαγών, πραγματοποιώντας τζίρο 220,2 εκατ. ευρώ. Συνολικά διακινήθηκαν 45,75 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω πακέτων πέρασαν συναλλαγές αξίας 92,95 εκατ. ευρώ. Συνολικά, 53 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, έναντι 74 πτωτικών, ενώ 72 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε ισχυρότερες πιέσεις, υποχωρώντας κατά 2,47% στις 2.667,78 μονάδες. Ιδιαίτερα αυξημένη δραστηριότητα καταγράφηκε επίσης σε Eurobank και Πειραιώς, με τις τρεις μετοχές να συγκεντρώνουν συνολικά περίπου το 70% του ημερήσιου τζίρου.

Ο FTSE 25 έκλεισε με απώλειες 1,01% στις 5.959,19 μονάδες και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM κινήθηκε σχεδόν αμετάβλητος στις 3.081,23 μονάδες με οριακή πτώση 0,07%. Η ΔΕΗ ξεχώρισε ανοδικά, καταγράφοντας άλμα 4,67% και κλείνοντας στα 21,98 ευρώ, αποτελώντας τον βασικό στηρικτικό παράγοντα της αγοράς. Ισχυρή άνοδο σημείωσε και η Cenergy με +2,8%, ενώ η Βιοχάλκο ενισχύθηκε κατά 2,48%. Θετικά κινήθηκαν επίσης η Motor Oil με +0,89% και η Helleniq Energy με +0,69%.

Στον αντίποδα, οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων. Η Eurobank σημείωσε τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των συστημικών τραπεζών, κλείνοντας στα 3,80 ευρώ με πτώση 4,19%, ενώ η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε κατά 2,65% στα 14,72 ευρώ. Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,78 ευρώ με απώλειες 2,80% και η Πειραιώς στα 8,95 ευρώ με πτώση 1,06%.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν επίσης η Allwyn με -3,08% στα 12,25 ευρώ, η Jumbo με -2,55%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με -2,23% και η ΕΛΧΑ με -2,15%. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Κρι Κρι ξεχώρισε με άνοδο 5,8% στα 26,35 ευρώ, ενώ η ΑΒΑΞ κινήθηκε υψηλότερα κατά 1,1%. Αντίθετα, η Alter Ego υποχώρησε κατά 3,28% και η Profile κατά 2,21%.