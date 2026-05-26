Η άτυχη μητέρα δύο παιδιών κατέληξε λόγω των βαρύτατων τραυμάτων της.

Σε τραγωδία κατέληξε η πτώση 34χρονης από μπαλκόνι διαμερίσματος τρίτου ορόφου στην Πρέβεζα, καθώς η νεαρή, μητέρα δύο παιδιών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της λίγη ώρα μετά τη διακομιδή της, λόγω των βαρύτατων τραυμάτων που έφερε από την πτώση.

Το περιστατικό σύμφωνα με το epiruspost.gr σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στη συμβολή των οδών Ασκληπιού και Δωδώνης, προκαλώντας σοκ στους κατοίκους και τους περαστικούς που είδαν τη γυναίκα να βρίσκεται αιμόφυρτη στο οδόστρωμα.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, την ώρα του συμβάντος η 34χρονη βρισκόταν μόνη της στο σπίτι.