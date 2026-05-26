Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (25/05), μια 76χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην Πιερία. Το συμβάν σημειώθηκε στην παραθαλάσσια περιοχή των Νέων Πόρων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Στην ηλικιωμένη γυναίκα παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες στην ακτή από ιδιώτη γιατρό που βρισκόταν στο σημείο. Στη συνέχεια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως η αρμόδια Λιμενική Αρχή του Πλαταμώνα, με τα ακριβή αίτια του θανάτου της 76χρονης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο των ερευνών, οι λιμενικές αρχές παρήγγειλαν τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.