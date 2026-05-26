Η σύνδεση στο διαδίκτυο του Ιράν αποκαταστάθηκε μετά από 88 ημέρες και 2.093 ώρες σχεδόν πλήρους απομόνωσης από τα διεθνή δίκτυα.

Το Ιράν αποκατέστησε εν μέρει την πρόσβαση στο ίντερνετ, σύμφωνα με το NetBlocks.

Η σύνδεση στο διαδίκτυο του Ιράν αποκαταστάθηκε μετά από 88 ημέρες και 2.093 ώρες σχεδόν πλήρους απομόνωσης από τα διεθνή δίκτυα, ανέφερε το παρατηρητήριο του ίντερνετ.

Το NetBlocks περιέγραψε το κλείσιμο ως «τη μεγαλύτερη σε εθνικό επίπεδο διακοπή διαδικτύου στη σύγχρονη ιστορία». Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν είναι σαφές εάν η μερική αποκατάσταση θα διατηρηθεί.

{https://x.com/netblocks/status/2059256883274240508}

Τη Δευτέρα ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν διέταξε την αποκατάσταση του ίντερνετ στο επίπεδο που ίσχυε πριν από το ξέσπασμα των διαδηλώσεων στη χώρα τον Ιανουάριο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Fars News, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, αμφισβήτησε νωρίτερα την εξουσία της κυβέρνησης να εκδώσει μια τέτοια εντολή, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση για τον περιορισμό της πρόσβασης στο ίντερνετ ελήφθη από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και ως εκ τούτου πρέπει να ανακληθεί από το ίδιο όργανο.