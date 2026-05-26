Ο Ράσελ Κρόου έγινε viral όταν έθεσε όρια σε φανς που τον περίμεναν για αυτόγραφο έξω από το ξενοδοχείο.

Ο Ράσελ Κρόου βρέθηκε στο Παρίσι και όταν οι φανς στήθηκαν έξω από το ξενοδοχείο για ένα αυτόγραφο προκλήθηκε αναστάτωση.

Ο ίδιος τους προειδοποίησε ότι θα έδινε σε όλους αρκεί να μην φερθούν σαν ηλίθιοι και αρχίσουν να σπρώχνουν.

«Μείνετε εκεί που είστε, μην σπρώχνετε. Θα έρθω εγώ σε σας. Δώστε σε όλους χώρο. Μόλις κάποιος φερθεί σαν ηλίθιος, φεύγω. Καταλάβατε;» είπε ο Ράσελ Κρόου στο πλήθος.

Η σκηνή έγινε viral με πολλούς και κυρίως τα σκανδαλοθηρικά site να σπεύδουν να τον κατηγορήσουν με παχυλούς τίτλους για τη συμπεριφορά του. Ωστόσο οι περισσότεροι χρήστες του Χ τον υπερασπίστηκαν, λέγοντας ότι απλά ο ηθοποιός έθεσε κάποια όρια.

Ο ίδιος ο Ράσελ Κρόου αναπαρήγαγε το βίντεο και απάντησε στο TMZ με ανάρτησή του και χαρακτηρίζοντας την είδηση ως clickbait.

«Clickbait. Όλοι πήραν αυτόγραφο και σέλφι, η πρόσβαση στο ξενοδοχείο παρέμεινε ελεύθερη για τους επισκέπτες, και εγώ έφτασα εγκαίρως στο αεροδρόμιο. Ένας άντρας, χωρίς ασφάλεια. Αντιμετωπίστηκε. Ποιο είναι το πρόβλημά σου;» έγραψε απαντώντας στο site.

