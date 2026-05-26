Ο Δημήτρης Σταρόβας μίλησε για την περίοδο που αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου, ο Δημήτρης Σταρόβας όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Ο γνωστός καλλιτέχνης με αφορμή το νέο του εγχείρημα και τη συνεργασία του με γνωστά ονόματα της μουσικής και του θεάτρου, αναφέρθηκε στις σχέσεις και τις φιλίες του που επισφραγίστηκαν ιδιαίτερα κατά την περίοδο που έδινε την προσωπική του μάχη με για την υγεία του.

Όπως εξήγησε πρόσωπα και φίλοι από τον καλλιτεχνικό κόσμο, στάθηκαν στο πλευρό του, όχι μόνο μέσω του τηλεφώνου, αλλά και οικονομικά: «Όλοι αυτοί με στήριξαν στο πρόβλημα της υγείας και οικονομικά, όχι μόνο ένα τηλέφωνο. Ένα κέρδος είναι αυτό και ένα, η αγάπη του κόσμου που εισπράττω καθημερινά. Το τρίτο είναι ότι μέσω αυτής της δουλειάς γνώρισα σημαντικούς ανθρώπους που μέσα σε μία δίωρη συναναστροφή φεύγεις αν όχι καλύτερος, διαφορετικός».

Με αφορμή μάλιστα τα όσα ανέφερε η Φαίη Σκορδά θέλησε να μάθει το αν εκτιμούσε το ίδιο όσα προανέφερε πριν από την περιπέτεια της υγείας του: «Αυτό Φαίη, είναι δικό μου. Όπως δεν μπορώ να παραπονεθώ για τίποτα στη ζωή μου, θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος όπως όλοι, που καθορίζουμε τις τύχες μας. Για ό,τι μου συμβεί, εγώ έχω ευθύνη, αν εξαιρέσεις μία μικρή ομάδα ανθρώπων που δεν έχουν αυτό που λέμε: «στον ήλιο μοίρα», όλους οι επιλογές μας, μας καθορίζουν…».

