Ο Γιάννης Πουλόπουλος αποκάλυψε στην Κατερίνα Καινούργιου το λόγο υγείας για τον οποίο έχασε κιλά.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου, ο Γιάννης Πουλόπουλος, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι δύο συνομιλητές, αναφέρθηκαν εκτενώς στην φετινή Eurovision και τα τελικά αποτελέσματα, ωστόσο ο ίδιος, προχώρησε και σε μία προσωπική αποκάλυψη.

Μπαίνοντας στο στούντιο, η παρουσιάστρια εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του με τον ίδιο να απαντά: «Έχασα 18 κιλά με διατροφή. Ο λόγος που το έκανα είναι γιατί έκανα κάποιες εξετάσεις και ανακάλυψα ένα θέμα στην καρδιά που είναι λίγο επικίνδυνο για εμφράγματα και εγκεφαλικά. Είναι πολύ αυξημένοι κάποιοι δείκτες που έχουν σχέση με το DNA, οπότε έχω πολύ υψηλή προδιάθεση, οπότε έπρεπε με τη συμβολή του καρδιολόγο μου να μειώσω κάποια πράγματα…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dilo8dd37x9t?integrationId=40599y14juihe6ly}