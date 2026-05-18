Η κωμική σειρά «Γιατί Ρε Πατέρα;» έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 για να μας χαρίζει ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και σασπένς μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.
Όσα θα δούμε απόψε, Δευτέρα 18 Μαΐου, στο 29ο επεισόδιο
Στο σπίτι του Τσατσάνη η κατάσταση παίρνει περίεργη τροπή και ο Ρουκάκας είναι πλέον σίγουρος ότι κάτι συμβαίνει με τον Δάκη και την υπόθεση του Μπόζα.
Παράλληλα, ο Φώντας έχει «πέσει» και επίσημα πλέον στον έρωτα της Τίνας, ενώ η αποτυχία του σχεδίου φέρνει τον Νίκο και τη Μάγδα αντιμέτωπους με σκληρές αλήθειες.
Και όσο γίνονται όλα αυτά, ο Μιχαήλος πιέζει τη Βιβή να του δώσει μια απάντηση για το αν θα φύγουν οριστικά, ενώ η Χρυσώ στο σπίτι της Αντιγόνης, έρχεται επιτέλους αντιμέτωπη με την πηγή όλου του κακού…
